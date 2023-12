Anief Caserta, grande confusione negli accorpamenti delle scuole dell’Alto Casertano sul dimensionamento scolastico anno 2024-25 Di

Nell’incontro di confronto sul “Dimensionamento della rete scolastica anno 2024-25” della regione Campania, avvenuto ieri 12 dicembre 2023 presso il palazzo della regione Campania a Napoli per la provincia di Caserta, l’ANIEF esprime tutto il proprio rammarico e disappunto sul piano presentato dalla Fortini che aveva come unico scopo la riduzione degli istituti comprensivi ed alcuni istituti superiori con il relativo taglio di 12 dirigenti scolastici e altrettanti dirigenti amministrativi e quindi il raggiungimento di 839 autonomie scolastiche in Campania.

Presenti in via Santa Lucia l’Assessore Regionale all’istruzione Lucia Fortini e il Direttore Generale dell’USR Campania Ettore Acerra. Presente per ANIEF il presidente provinciale prof. Giuseppe Di Pascale.

Per Caserta ANIEF ha sollevato alcune perplessità sulle proposte.

“Accorpare scuole dell’I.C. Gioia Sannitica con I.C. Alife e altre scuola di Gioia Sannitica con Alvignano,– commenta Giuseppe Di Pascale, presidente provinciale Anief Caserta – vuol dire violare qualsiasi principio di buon senso, senza tener conto della notevole distanza tra i plessi, nonché dell’orografia territoriale in contrasto con le linee guida sul dimensionamento scolastico”. Su questi accorpamenti ANIEF cercherà una proposta ragionevole da presentare. Per l’accorpamento dell’ISISS di Mondragone con il Liceo Scientifico Statale Galilei di Mondragone ANIEF ha fatto presente il proprio disappunto in quanto trattasi di istituti di natura diversa e quindi da evitare. Critica anche per l’accorpamento dell’Isiss Righi – Nervi – Solimena, all’ITE Federico II di Capua, in quanto sarebbe più logico accorparlo all’ITE L. Da Vinci di S. Maria C.V.

Aspettiamo le proposte regionali per le province di Benevento e Salerno.

