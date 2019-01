Anief avvia ricorsi al concorso Dsga, scadenza 28 gennaio

Anief – Per l’Ufficio Legale Anief i precari esclusi dal concorso, pur se in possesso delle 3 annualità di servizio come facente funzione DSGA, devono immediatamente procedere a inviare la domanda cartacea predisposta dal giovane sindacato e aderire allo specifico ricorso stante la palese discriminazione posta in essere dal Miur.

È possibile partecipare al concorso DSGA attraverso il ricorso per il riconoscimento, ai fini dell’accesso, del servizio svolto tra l’a. s. 1999/2000 e il 2008/2009 o con quello degli ultimi 2 anni scolastici, anche non per intero ma con 180 giorni di servizio per anno e non solo come facente funzione, ma anche in sostituzione del DSGA.

È possibile, inoltre, aderire al ricorso per accedere al concorso con il solo requisito di 2 anni interi di servizio.

Richiesta dai legali Anief, anche, l’ammissione diretta alle prove scritte, senza sostenere la preselettiva, per il personale con 3 anni interi di servizio.

In tribunale l’Anief contesterà, inoltre, la soglia 18/30 per la prova scritta e quella relativa all’accesso alla prova orale che non considera correttamente la somma dei voti della prova scritta con quella tecnico-pratica, come già per il concorso a cattedra.

Anief ricorre anche per l’accesso con Laurea equiparata.

Per aderire ai ricorsi rivolti agli esclusi dalla procedura concorsuale è necessario presentare all’USR di proprio interesse la domanda cartacea predisposta dall’Anief entro il 28 gennaio prossimo.

“Sono 67.286 le domande presentate per il concorso DSGA in tutta Italia. Di queste 50.103 perfezionate al sistema ma non ancora validate e 16.854 già validate. I dati sono validi al 23 gennaio”. Infatti, sta per scadere il termine di presentazione della domanda per il concorso Dsga; i candidati dovranno svolgere un test preselettivo computer based (100 quesiti a risposta multipla a cui rispondere in 100 minuti), due prove scritte (sei domande a risposta aperta e verifica teorico-pratica, ciascuna di 180 minuti) e una prova orale (dalla durata massima di 30 minuti). Potranno partecipare alla procedura tutti i laureati con titolo attinente; in deroga anche gli assistenti amministrativi che abbiano maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto, ma prima del 1° gennaio 2018, proprio nelle mansioni di Dsga.

Il titolo necessario è la laurea in giurisprudenza, scienze politiche, sociali o amministrative, economia e commercio; diplomi di laurea specialistica (LS) 22, 64, 71, 84, 90 e 91; lauree magistrali (LM) corrispondenti a quelle specialistiche ai sensi della tabella allegata al D.I. 9 luglio 2009. Inoltre, potranno partecipare, in deroga, gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017 n. 205, abbiano maturato almeno tre anni di servizio (anche non continuativi) negli ultimi otto, proprio nelle mansioni di Dsga. La domanda dovrà essere presentata in una regione, tramite il sistema telematico Istanze On line ed entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando.

Anief ribadisce la volontà di ricorrere per far accedere al concorso DSGA tutto il personale ATA precario in possesso del solo diploma che ha stipulato contratti annuali come “facente funzione” DSGA, escluso dalla partecipazione al concorso; il personale ATA che ha svolto funzioni di DSGA a partire dall’a.s. 1999/2000 e non dal 2009/2010, come richiesto dal bando; il personale che ha sostituito il DSGA per almeno 180 giorni per anno scolastico e per un totale di 3 anni anche non consecutivi, il personale ATA in possesso di soli 2 anni interi di servizio come facente funzione DSGA e, ancora, il personale ATA che raggiunge le annualità intere richieste dal bando computando gli ultimi 2 anni scolastici. Prevista un’azione legale anche per quanti, in possesso di diploma e delle 3 annualità richieste dal bando, vogliono rivendicare il diritto all’accesso diretto alle prove scritte senza sottoporsi alla preselettiva. Aperte, inoltre, le procedure di preadesione gratuita ai ricorsi che saranno proposti avverso l’esclusione dalla prosecuzione del concorso di quanti conseguiranno un voto compreso tra 18/30 e 20/30 alla prova scritta (esclusi dal bando dalla possibilità di poter vedere corretta la propria prova tecnico-pratica) o raggiungeranno una votazione complessiva di 42/60 nella somma tra prova scritta e tecnico-pratica ma non il punteggio singolo di 21/30 nella singola prova, esclusi dal Miur dalla possibilità di sottoporsi alla prova orale. Anief ricorre anche per l’accesso con Laurea equiparata.

Indispensabile, per quanti sono esclusi dalla possibilità di partecipare al concorso, inviare entro il 28 gennaio all’USR di proprio interesse la domanda cartacea predisposta dall’Ufficio Legale Anief, seguendo le istruzioni di ogni singola tipologia di ricorso.

Se sei un assistente amministrativo PRECARIO in possesso del solo diploma e delle 3 annualità intere come “facente funzione” richieste dal bando, clicca qui.

Se sei un assistente amministrativo in possesso del solo diploma e sei in possesso di sole 2 annualità intere di servizio come facente funzione DSGA e non 3 come richieste dal bando, clicca qui.

Se sei un assistente amministrativo in possesso del solo diploma ed hai prestato il servizio dal 1999/2000 come “facente funzione” DSGA, ma non sei in possesso delle 3 annualità negli ultimi 8 anni come richieste dal bando, clicca qui.

Se sei un assistente amministrativo in possesso del solo diploma ed hai prestato il servizio come facente funzione DSGA, ma raggiungi le 3 annualità intere richieste dal bando solo computando, anche parzialmente, gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019, clicca qui.

Se sei un assistente amministrativo in possesso del solo diploma ed hai prestato il servizio sia come facente funzione DSGA sia come sostituto DSGA e raggiungi le 3 annualità con almeno 180 giorni di servizio, ma non hai svolto le 3 annualità come richieste dal bando, clicca qui.

Se sei un assistente amministrativo in possesso del diploma e delle 3 annualità intere come “facente funzione” DSGA richieste dal bando e vuoi accedere direttamente alle prove scritte senza sottoporti alla prova preselettiva, clicca qui.

Se hai i titoli e i servizi richiesti dal bando, e vuoi preaderire gratuitamente al ricorso avverso l’eventuale esclusione dalla prosecuzione del concorso DSGA in caso di voto della prova scritta compresa tra 18/30 e 20/30, clicca qui.

Se hai i titoli e i servizi richiesti dal bando e vuoi preaderire gratuitamente al ricorso avverso l’eventuale esclusione dalla prova orale del concorso DSGA in caso tu ottenga voti singoli alle prove scritte e teorico-pratiche inferiori a 21/30, ma con somma pari a 42/60, clicca qui.

Anief ricorre anche per l’accesso con Laurea equiparata. Il ricorso, presso il Tar del Lazio, vuole ottenere l’accesso al concorso DSGA del personale in possesso di laurea specialistica o magistrale dichiarata equiparata a una di quelle che danno accesso al concorso DSGA.