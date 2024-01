Ancora violenza sugli insegnanti: giovane minaccia docente e lo colpisce con un calcio al fianco Di

Ancora un episodio di violenza nei confronti di un insegnanti. Come segnala Il Friuli, un adolescente, di origine straniera, avrebbe minacciato il proprio docente e lo avrebbe colpito con un calcio al fianco.

Il grave fatto si è verificato in un istituto per l’accoglienza dei minori di Udine. Il docente non ha inteso ricorrere alle cure del personale sanitario, ma chiesto l’intervento dei militari.