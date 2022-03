Ancora 10mila docenti e Ata sospesi e senza stipendio, per Anief dal 1° aprile devono tornare a scuola: la giustizia sta facendo il suo corso

Anief – “Anche il Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia ha ritenuto incostituzionale l’obbligo vaccinale” che nella scuola continua a tenere sospesi dal servizio senza stipendio circa 10mila docenti e Ata: a rimarcarlo è stato oggi Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief.

Intervistato da Italia Stampa, il sindacalista autonomo ha ricordato che il caso specifico affrontato dall’organo di giustizia siciliano è quello “di un tirocinante che frequentava il Policlinico Universitario di Palermo e che questa posizione si aggiunge a quella del Tribunale di Catania, che ho sollevato questione di legittimità costituzionale sulla mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento nei riguardi dei lavoratori sospesi dal servizio perché non vaccinati”.

Anief è stato l’unico sindacato ad avere prodotto, attraverso i propri legali, denuncia al Tar per l’illegittimità dell’uso della certificazione “verde” anti Covid19. “A questo punto – ha detto ancora Pacifico – chiediamo al Governo di ogni riserva per abolire questo vincolo dal 1° aprile prossimo.

Come è bene ricordare che è sempre possibile ricorrere in Tribunale per ottenere giustizia, una volta che si pronunceranno la Corte Costituzionale e la Corte giustizia europea”.