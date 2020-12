Ancona, Priorità alla Scuola in piazza: Più trasporto pubblico e prevenzione Di

Fra le tante letterine, Babbo Natale quest’anno ne riceverà anche una insolita.

Il mittente è stato il comitato “Priorità alla scuola” che con la missiva simbolica ha espresso l’auspicio – e più che auspicio era proprio una richiesta – di risolvere il problema del trasporto pubblico e quello della prevenzione al Covid.

Ad attivarsi con questa presidio è stato il comitato di Ancona, ma va precisato che la Priorità alla Scuola sta facendo sentire la sua voce in più piazze d’Italia rivendicando in tutte di trovare soluzioni adeguate per il consentire il rientro in aula in tutta sicurezza degli studenti.

‘La scuola è a scuola’ e ‘La scuola non è il problema, ma la soluzione’ hanno scritto su alcuni striscioni esposti in piazza Roma, nella cittadina capoluogo delle Marche.

Come scrive anche il sito dell’agenzia Ansa.it Durante il sit-in hanno preso la parola anche alcuni docenti, lamentando pure il persistere delle classi pollaio contro le quali non sarebbe stato fatto nulla.