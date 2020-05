Anche per noi momenti di (vana) gloria. Lettera

Inviato da Pierangela Pagliarulo – Mi sembra ogni mattina di essere in un sogno,

la sveglia: ma non suona!? Silenzio per la strada.

E intanto conto il tempo, quello di cui ho bisogno:

vestirmi, intolettarmi e inizia la giornata.

E invece non c’è fretta, non devo andare a scuola;

portatile più mouse, per me ancora un miraggio,

e provo a collegarmi, pattuita prima l’ora,

coi miei studenti a casa, in video o per messaggio.

Inizio turbolento: chi chiede, chi propone,

chi si offre a sopperire alla mancanza,

e quella che sembrava pur breve interruzione

diventa invece DAD: Didattica a Distanza.

Ma questa è quella “buona” tra tante conseguenze

di quel che l’anno in corso all’uomo ha regalato:

la grande pandemia, paure e sofferenze,

un male universale per tutti inaspettato.

E se improvvisamente il mondo s’è fermato,

rinchiuso in una bolla, nemmeno uno spiraglio,

la scuola non s’è arresa ed ha continuato

con ogni mezzo e modo, seppur con qualche sbaglio,

a compiere imperterrita, giusta la sua funzione:

tenere a sé i ragazzi e non abbandonarli,

farli sentire vivi, anche in tal situazione,

cercar di appassionarli, ma spesso confortarli.

L’inglese, l’italiano, la scienza o geografia

son stati gli strumenti per star vicini a loro;

un’espressione algebrica, un verso, una poesia

sono serviti certo per fare un buon lavoro;

ma senza mai strafare per personale boria,

e quanto saggia adesso è questa affermazione:

non è quanto tu fai che deve darti gloria,

ma il come tu lo fai e il fin d’ogni tua azione.

Sebbene da lontano, tra dubbi e inesperienza

abbiam sollecitato anche i più pigri allievi

che han così vissuto l’impegno e l’incombenza

il solo modo, forse, per non sentirsi alieni.

Affatto era scontata da loro una risposta:

VACANZE ANTICIPATE!!! La prima lor reazione;

ma dopo aver compreso la madornal batosta

si è alzata di livello la partecipazione.

Ci siamo intrufolati nel loro quotidiano,

né feste, o passeggiate, o calci ad un pallone;

consegne nel mattino o nel pomeridiano.

Qualcuno è sì sfuggito, ma è solo un’eccezione.

E allora…….

Pur dando onori e meriti a medici e infermieri

che sono in prima linea con abnegazione,

maestri e professori…. andiamo di noi fieri!

perché anche la nostra si può chiamar missione.