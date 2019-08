Ambienti didattici innovativi, Sasso (Lega): in Puglia circa due milioni di euro

Comunicato On. Sasso (Lega) – L’ on. Sasso della Lega annuncia altri soldi in arrivo dal Miur per le scuole pugliesi, circa due milioni di euro, per la creazione di ambienti didattici innovativi.

“Si tratta di un provvedimento – dichiara Sasso – che a livello nazionale in tutto prevede oltre 20 milioni di euro e che vede la mia Puglia tra le regioni più finanziate.

Con questa misura – prosegue Sasso – diamo un forte impulso per diffondere nella scuola un nuovo modo di concepire l’aula, attrezzandola con arredi e dispositivi che favoriscano metodologie didattiche innovative.

Le richieste di finanziamento pervenute a seguito di avviso pubblico sono state tante e, per questo, come Lega e come MIUR abbiamo assunto l’impegno di trovare ulteriori risorse dopo quelle già stanziate a gennaio per lo stesso motivo.

Diamo così la possibilità a numerosi istituti di dotarsi di ambienti laboratoriali con tecnologie innovative per l’utilizzo della realtà virtuale, della robotica educativa, della stampa 3d.

Ringrazio il Ministro Marco Bussetti per aver dimostrato ancora una volta concretezza e pragmatismo, finanziando in tutta Italia oltre 1000 scuole e tra queste, 95 della mia Puglia”.