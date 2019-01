Ambasciata della Gioia all’Istituto “E. De Nicola”di San Giovanni La Punta

Inviato da Giuseppe Adernò – Sono ventisette le “ambasciate”istituite dal Parlamento della Legalità Internazionale in tutta Italia e tra queste l’Ambasciata della Gioia dell’Istituto Superiore Tecnico, Economico e Tecnologico “E. De Nicola” del Polivalente di San Giovanni La Punta, che lo scorso 24 ottobre ha ricevuto il diploma ufficiale, presso la Sala dei Gruppi Parlamentari a Montecitorio, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico del movimento,di matrice cristiana, ma aperto a tutte le religioni del mondo.

Sabato, 19 gennaio, presso l’auditorium del Polivalente, la preside Antonella Lupo accoglierà Nicolò Mannino e Salvatore Sardisco rispettivamente presidente e vice presidente del Parlamento della Legalità che ha sede a Monreale e diffonde nelle scuole e non solo siciliane la cultura della legalità e dei valori che vengono declinati anche attraverso i nomi delle diverse ambasciate presenti sul territorio nazionale.

Tra le ambasciate istituite nel 2018 si segnalano: “L’Ambasciata della Solidarietà” a Valmorea in provincia di Como; della Resilienza, presso la Scuola Allievi della Polizia di Stato a Peschiera del Garda; del Tricolore presso il 37° Stormo dell’Aeronautica Militare di Trapani/Birgi; Ambasciata della Vita presso l’Ospedale dei Bambini di Palermo ed ecco nella provincia etnea l’Ambasciata della gioia, titolo e valore scelto dagli studenti,quale fattore indispensabile di un vivere sano e in armonia con se stessi e con gli altri.

Non è la gioia della vacanza o del divertimento, bensì la dimensione interiore di serenità che dà entusiasmo all’agire, serenità alle azioni e allegria nel fare il bene guardando la realtà con ottimismo e positività. Il tema della gioia è significativo per i giovani che devono trovare a scuola una guida per imparare ad essere felici e trasmettere serenità e armonia.

Educare alla gioia è una dei tanti compiti della scuola e la salesiana Suor Rosetta Calì l’ha reso tema del suo sesto volume “Happy Young- trucchi per la gioia nell’era d’internet”, offrendo agli educatori una bussola per orientare i giovani ed essere felici.

Per la realizzazione del disegno dell’Ambasciata della Gioia ci ha pensato il professore e artista Antonio Caputo che in casa Parlamento della Legalità Internazionale cura i segni e le espressioni artistiche

“L’Ambasciata della Gioia, ha dichiarato il presidente Nicolò Mannino, non poteva che nascere in una scuola meravigliosa come quella dell’Enrico De Nicola di San Giovanni La Punta, dove vi è una comunità scolastica ricca di sani valori di vita, che crea comunità forte intorno ai pilastri del sapere, dello studio e dell’amicizia. Se tutto questo trova l’armonia della gioia, il quadro è perfetto”.

Gli studenti del Parlamento della legalità,che si fregiano del titolo di “Ambasciatori della gioia”,sono coordinati dalle professoresse Agata Palazzo, Martina Pavone e Maria Proietto.