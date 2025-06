Alunno plusdotato viene bocciato, fa ricorso e vince: “Ansia da prestazione, perfezionismo. Al ragazzo vanno affidati compiti sfidanti che stimolino la propria capacità”. SENTENZA Di

Il Tar del Veneto, con la sentenza n. 219/2025, ha stabilito un importante principio riguardante la valutazione degli alunni plusdotati. La decisione dei giudici amministrativi sottolinea come sia illegittima la bocciatura di uno studente con queste caratteristiche, qualora non sia stato predisposto un Piano Didattico Personalizzato.

I motivi

La sentenza in questione, in particolare, evidenzia che la scuola ha l’obbligo di considerare attentamente la documentazione clinica presentata dalle famiglie. Documentazione che deve essere fondata su valutazioni di carattere didattico e psicopedagogico. Il Consiglio di Classe, secondo il TAR Veneto, ha la discrezionalità di attivare un PDP, ma questa valutazione deve essere accurata e motivata. Nel caso specifico, l’alunno presentava un quadro di plusdotazione cognitiva, accompagnato da ansia da prestazione, perfezionismo e bassa autostima in ambito scolastico. Gli elementi, secondo l’analisi psicologica, lo inquadravano come un soggetto con bisogni educativi speciali, un profilo di “neurodiversità della plusdotazione cognitiva”.

Gli elementi, secondo l’analisi psicologica, lo inquadravano come un soggetto con BES, un profilo di “neurodiversità della plusdotazione cognitiva”. Fondamentale, per questi studenti, è evitare la routine e proporre compiti “sfidanti”, che stimolino le loro capacità.

Obblighi della scuola

La normativa scolastica, come ricorda il TAR, prevede un generale “favor” per il miglioramento degli apprendimenti e il successo formativo degli studenti. Il Consiglio di Classe può negare la promozione solo in casi specifici, con motivazione adeguata e attivando strategie per migliorare i livelli di apprendimento. La circolare del Ministero dell’Istruzione n. 1865/2017 precisa che l’ammissione alla classe successiva è la regola, anche in caso di insufficienze, a meno che non sia dimostrata l’impossibilità di recupero. La scuola, secondo i giudici, avrebbe dovuto valutare se, con un percorso personalizzato e strategie adeguate, l’alunno avrebbe potuto superare le difficoltà. La mancata considerazione di questi aspetti rende la motivazione della bocciatura “non adeguata”, secondo i termini dell’art. 6 del D.Lgs. n. 62/2017.