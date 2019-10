Alunno di 6 anni aggredisce la maestra davanti ai genitori

È successo giovedì scorso in una scuola del Catanese: il bambino di sei anni ha colpito l’insegnante davanti ai genitori.

L’alunno ha colpito la maestra con un calcio al ginocchio, facendola cadere dalle scale. Lo riferisce La Sicilia.

I genitori del bambino non sono intervenuti, ma anzi avrebbero inveito contro la docente e avrebbero mantenuto lo stesso atteggiamento con la vicepreside e altri insegnanti intervenuti per difendere la collega. Sul posto i carabinieri. Per l’insegnante una prognosi di dieci giorni.

Non si conosce il motivo per cui il bambino abbia aggredito la maestra, forse all’origine un voto basso o un rimprovero che l’alunno non ha accettato.