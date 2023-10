Alunno di 3 anni e mezzo dimenticato sullo scuolabus per tre ore: ritrovato in lacrime. Genitori infuriati valutano la denuncia ai Carabinieri Di

A Bari un bambino di tre anni e mezzo è stato accidentalmente lasciato a bordo di uno scuolabus dopo che il veicolo aveva completato l’intero giro.

Come segnala Puglia Press, il piccolo, alunno di una scuola dell’infanzia locale, è rimasto chiuso nel mezzo sotto il sole cocente per ben tre ore, trovandosi in una situazione che ha messo a rischio la sua incolumità.

Il drammatico episodio ha avuto luogo quando, dopo il completamento del giro dello scuolabus, il bimbo è stato dimenticato su uno dei sedili posteriori. Nonostante i suoi tentativi di attirare l’attenzione del personale, è stato solo intorno alle 12 che l’alunno è stato fortunatamente ritrovato completamente inzuppato di sudore e in lacrime.

La famiglia del piccolo sta ora valutando l’opportunità di sporgere denuncia presso i carabinieri per l’accaduto. Nel frattempo, l’assessora ha annunciato l’apertura di indagini interne per fare piena luce su quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità. Le indagini avranno lo scopo di valutare possibili sanzioni nei confronti dei responsabili, garantendo che tale evento non si ripeta in futuro e assicurando la sicurezza dei piccoli studenti.