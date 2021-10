Alunni stranieri, sono quasi 800mila. Boom in Lombardia (oltre 200mila). I dati ufficiali Di

Sono quasi 800mila gli alunni con cittadinanza non italiana che frequentano le scuole italiane. Oltre il 25% si trova in Lombardia (204.867), il 12%, invece, in Emilia Romagna.

Il 9% nel Lazio e nel Piemonte. I numeri ufficiali sono contenuti nel report, aggiornato al mese di ottobre, disponibile sul sito del Ministero dell’Istruzione. Oltre 300mila alunni che frequentano le scuole italiane sono di cittadinanza straniera. A due cifre sono i numeri in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Toscana e Lazio.