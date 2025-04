Alunni stranieri, oltre 900mila in classe: nel Nord-Ovest quasi 350mila. Sud e Isole con circa 126mila. Tutti i dati

L’Anagrafe degli Studenti aggiornata al 31 agosto 2024 fotografa una realtà scolastica sempre più multiculturale, con 910.984 alunni stranieri iscritti nell’anno 2023/24.

La distribuzione geografica mostra un squilibrio evidente: il Nord Ovest da solo ospita 349.191 studenti (il 38,3% del totale), mentre il Nord Est ne conta 234.432 (25,7%). Al Centro si attestano 200.893 presenze (22,1%), mentre Sud e Isole insieme raggiungono appena il 13,9%, con 90.303 e 36.165 alunni rispettivamente.

La Lombardia, con le sue grandi aree metropolitane, guida la classifica delle regioni con il maggior numero di studenti stranieri, seguita da Emilia-Romagna e Veneto. Le tre realtà rappresentano il cuore dell’integrazione scolastica, grazie a politiche formative consolidate e a un tessuto economico dinamico. Al contrario, il Sud fatica a invertire la tendenza, nonostante un lieve incremento negli ultimi anni. Le Isole, in particolare, rimangono fanalino di coda con solo il 4% delle presenze.

Nel dettaglio la Lombardia si conferma la regione con la maggiore presenza straniera (24,6% del totale nazionale), seguita da Emilia-Romagna (13,1%) e Veneto (11,2%). All’opposto, il Molise registra numeri marginali (meno di 500 alunni in tutto il ciclo scolastico), mentre Basilicata e Sardegna superano di poco i 1.000 studenti. Nella scuola primaria, gli stranieri sono 322.014, con picchi in Lombardia (87.282) ed Emilia-Romagna (41.115).

I numeri sugli alunni stranieri si lega, inevitabilmente, alla questione dello Ius Scholae che ha tenuto banco negli scorsi mesi. L’Ius Scholae, proposta che garantirebbe la cittadinanza italiana ai minori stranieri dopo cinque anni di frequenza scolastica nel Paese, rappresenta una svolta potenziale nel sistema di acquisizione della cittadinanza. Attualmente, l’Italia applica principalmente lo Ius Sanguinis, che lega la nazionalità alla discendenza, lasciando oltre 1 milione di minori stranieri (il 70% nati sul territorio) in un limbo giuridico. Nonostante l’integrazione di fatto, solo il 30% ottiene il riconoscimento, spesso dopo iter burocratici complessi e tempi dilatati.

Da anni si discute di una possibile riforma della legge, con l’obiettivo di garantire il diritto alla cittadinanza ai minori nati o cresciuti in Italia da genitori stranieri.

Diverse le proposte sul tavolo, ognuna con le sue peculiarità:

Ius soli: Prevede l’acquisizione automatica della cittadinanza per il solo fatto di essere nati sul territorio italiano, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori. Un modello applicato in diversi Paesi, ma che in Italia incontra resistenze.

Ius soli temperato: Rappresenta una via di mezzo tra lo Ius soli puro e lo Ius sanguinis. Prevede la possibilità di ottenere la cittadinanza per i minori nati in Italia da genitori stranieri, a patto che almeno uno dei due genitori abbia un permesso di soggiorno di lungo periodo e risieda in Italia da un certo numero di anni.

Ius scholae: Lega l'acquisizione della cittadinanza al completamento di un ciclo di studi in Italia. La proposta di legge discussa nella scorsa legislatura prevedeva la possibilità di ottenere la cittadinanza per i minori nati o arrivati in Italia entro i 12 anni, che avessero frequentato regolarmente almeno 5 anni di scuola. Altre proposte estendono il requisito scolastico a 10 anni o all'intero ciclo dell'obbligo.

Ius culturae: Simile allo Ius scholae, lega la cittadinanza all'acquisizione dei riferimenti culturali del Paese ospitante, veicolati attraverso la scuola e la partecipazione alla vita sociale.

La discussione sullo Ius Scholae divide il panorama politico. Forza Italia e parte del centro-sinistra sostengono la riforma, evidenziando come la scuola sia già un luogo di inclusione e meritocrazia. “Chi completa un ciclo quinquennale di studi in Italia dimostra di aver radici nel Paese”, ha affermato recentemente un esponente del PD. D’altro canto, Fratelli d’Italia e la Lega esprimono perplessità, temendo un “effetto chiamata” e sostenendo che la cittadinanza debba rimanere legata a vincoli più stringenti. Il governo Meloni, pur non escludendo modifiche, punta a rafforzare i controlli sullo Ius Sanguinis per prevenire abusi.