Alunni stranieri, nel 2024-2025 sono oltre 850mila. Lombardia, Emilia Romagna e Veneto le regioni con il maggior numero Di

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso i dati relativi alla scuola italiana per l’anno scolastico 2024/2025. Tra le informazioni più interessanti, spiccano quelle relative agli studenti con cittadinanza non italiana, che quest’anno sono 864.425.

Analizzando i dati per regione e per livello scolastico, emerge come Lombardia, Emilia Romagna e Veneto siano le regioni con il maggior numero di alunni stranieri in ogni ordine e grado.

Nella scuola dell’infanzia, la Lombardia conta 24.148 alunni stranieri, seguita da Emilia Romagna (12.559) e Veneto (8.793). Le regioni con il minor numero di alunni stranieri sono invece Molise (236), Basilicata (621) e Sardegna (705).

Nella scuola primaria la situazione si ripete: la Lombardia si conferma la regione con il maggior numero di alunni stranieri (87.282), seguita da Emilia Romagna (41.115) e Veneto (36.041). Le regioni con il minor numero di alunni stranieri sono Molise (486), Basilicata (1.221) e Sardegna (1.879).

Anche nella scuola secondaria di primo grado la Lombardia mantiene il primato (55.620 alunni stranieri), seguita da Veneto (23.503) ed Emilia Romagna (25.509). Le regioni con il minor numero di alunni stranieri sono Molise (284), Basilicata (768) e Sardegna (1.318).

Infine, nella scuola secondaria di secondo grado la Lombardia si conferma ancora una volta la regione con il maggior numero di alunni stranieri (53.018), seguita da Emilia Romagna (28.564) e Veneto (22.759). Le regioni con il minor numero di alunni stranieri sono Molise (421), Basilicata (1.350) e Sardegna (1.758).

FOCUS MIM

Leggi anche

Inizio scuola 2024, oltre 7 milioni di studenti in classe. Tutti i numeri del nuovo anno scolastico

Inizio scuola 2024, 684mila i docenti su posto comune, 205mila sul sostegno, 79mila in deroga. Tutti i dati