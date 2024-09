Alunni plusdotati, la proposta: piani di studio personalizzati e sostegno alle scuole per valorizzarne il talento Di

Sugli alunni plusdotati nell’ultimo periodo la politica si muove per tentare di riconoscere il valore di tali ragazzi che spesso a scuola vengono penalizzati per le difficoltà di individuazione del fenomeno prima e soprattutto per il loro apprendimento. Dalla Liguria una proposta che mira ad arrivare al Parlamento nazionale.

Come riporta Liguria Day, in Consiglio regionale è stato approvato un ordine del giorno di Fratelli d’Italia, chiedendo a Governo e Parlamento di approvare una normativa specifica che riconosca e individui gli studenti con con alto potenziale cognitivo o doti particolari, favorendo la stesura di piani di studio personalizzati e sostenendo le istituzioni scolastiche nella valorizzazione di questi alunni “oltre la media”.

Le proposte già avviate in Parlamento

Come sappiamo, in Senato è in discussione un disegno di legge che propone di introdurre un quadro strutturato per identificare e supportare questi studenti, riconoscendo che hanno esigenze particolari simili a quelle degli studenti con disturbi specifici di apprendimento come dislessia o ADHD.

Il ddl, che mira ad introdurre misure specifiche per gli alunni ad alto potenziale cognitivo, è stato presentato da Forza Italia e Italia Viva.

Le misure proposte includono la creazione di piani didattici personalizzati, l’assegnazione di un tutor dedicato per monitorare i progressi e l’opportunità di frequentare anni di studio superiori rispetto alla loro età anagrafica.

Senza scordare che sugli alunni plusdotati c’è anche il ddl depositato dal senatore della Lega, Roberto Marti, presidente della Commissione Cultura del Senato, che prevede una sperimentazione triennale e, nel primo anno, un’attività di formazione rivolta ai docenti-tutor.