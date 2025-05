Alunni e docenti salvati dai Vigili del Fuoco dopo il crollo di un ponticello su un fiume Di

Paura nel primo pomeriggio, in Friuli-Venezia Giulia, dove un gruppo di 15 bambini tra i 6 e i 7 anni e 4 educatori sono rimasti bloccati su una lingua di terra in mezzo al fiume Meduna dopo il crollo di un ponticello in cemento che si accingevano ad attraversare.

L’allarme è scattato poco dopo le 14 quando la sala operativa del Comando Vigili del Fuoco di Pordenone ha ricevuto una richiesta di soccorso. Immediatamente sono state inviate sul posto la squadra del distaccamento di Maniago e la squadra SFA (Soccorritori Fluviali Alluvionali) della Sede Centrale.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno raggiunto il gruppo di bambini ed educatori utilizzando il gommone da rafting. Con un’operazione di soccorso tempestiva e precisa, tutti i bambini e gli educatori sono stati trasportati dalla lingua di terra alla sponda del fiume in sicurezza.

Fortunatamente, nessuno dei partecipanti all’uscita educativa è rimasto ferito e nessuno è caduto in acqua. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco e la prontezza di riflessi della maestra che accompagnava il gruppo sono stati determinanti per evitare conseguenze ben più gravi.