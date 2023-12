Alunne neo mamme in DaD: lezioni da casa con il bimbo. La scuola ha fornito anche stanza per l’allattamento. Accade in Veneto Di

La DaD a supporto delle alunne neo-mamme. Questo è quanto riporta Il Gazzettino in un approfondimento di quanto avviene in provincia di Treviso. Grazie alla didattica a distanze, le mamme hanno potuto continuare il loro percorso scolastico da casa, bilanciando le responsabilità della maternità con gli studi.

La scuola in questione ha dimostrato una notevole flessibilità nell’adattarsi alle esigenze delle studentesse, attivando la DAD senza difficoltà. La decisione non solo facilita il processo educativo durante un periodo cruciale per le giovani madri, ma assicura anche la loro continuità scolastica. La scuola ha anche fornito una stanza per l’allattamento, mostrando un impegno concreto nel supportare queste studentesse in ogni aspetto della loro vita scolastica e personale.

La presenza della fibra ottica in quasi tutte le scuole superiori facilita l’implementazione della didattica a distanza. Questa infrastruttura è cruciale per garantire un accesso equo all’educazione, indipendentemente dalle circostanze personali degli studenti.

La didattica a distanza offerta è notevolmente personalizzata. Non si limita a replicare l’ambiente di classe, ma include materiali e attività diversificati per soddisfare le esigenze individuali.

L’esperienza durante la pandemia di COVID-19 ha rafforzato la capacità delle scuole di adattarsi rapidamente a scenari imprevisti, inclusi quelli che richiedono la didattica a distanza.