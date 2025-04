Alunna con DSA viene bocciata: i genitori contestano la decisione e fanno ricorso al Tar. I giudici danno ragione alla famiglia: “La scuola non ha attivato le necessarie misure di supporto” Di

Una studentessa di Alba Adriatica, inizialmente non ammessa alla classe seconda per insufficienze in diverse materie, potrà continuare a frequentare la classe terza. Il TAR Abruzzo ha infatti annullato la bocciatura, accogliendo il ricorso presentato dai genitori, assistiti da un legale.

La vicenda risale alla fine dell’anno scolastico 2022-2023, quando il Consiglio di classe dell’istituto aveva deliberato all’unanimità la non ammissione della studentessa alla classe successiva. I genitori, contestando la decisione, avevano sottolineato la mancata attivazione da parte della scuola degli interventi di recupero previsti e la scarsa considerazione della diagnosi di disturbi dell’apprendimento presentata. Il ricorso al TAR Abruzzo mirava a ottenere l’annullamento del provvedimento di bocciatura.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, unitamente all’Ufficio Scolastico Regionale, si è costituito in giudizio a difesa della scuola. Tuttavia, a settembre 2023, il TAR ha accolto la richiesta di sospensione della bocciatura, consentendo alla studentessa di frequentare la seconda classe. I progressi scolastici compiuti durante l’anno sono stati riconosciuti dal Consiglio di classe, che a giugno 2024 ha deliberato l’ammissione alla classe terza.

L’udienza definitiva del 9 ottobre 2024 ha sancito l’annullamento definitivo della bocciatura. Il TAR ha evidenziato come la scuola non avesse fornito una motivazione adeguata per la non ammissione e non avesse attuato le necessarie misure di supporto, previste dalla legge per gli studenti con disturbi dell’apprendimento. Il tribunale ha ribadito l’obbligo di personalizzare il percorso scolastico e di fornire strumenti dispensativi e compensativi in questi casi.

La sentenza conferma quindi la promozione della studentessa, che può ora proseguire il suo percorso scolastico nella classe terza.