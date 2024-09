Alunna bocciata, i genitori non ci stanno e fanno ricorso al Tar e lo vincono: “promossa” in terza liceo, sconfessato il Consiglio di Classe Di

Il Tar di Trento ha annullato la bocciatura di una studentessa liceale, consentendole l’iscrizione alla classe successiva. La decisione, presa a seguito del ricorso presentato dalla famiglia, si basa sulla contestazione della “violazione del principio di proporzionalità” da parte del Consiglio di Classe.

Ecco la storia raccontata dal sito locale Il T Quotidiano. Una studentessa di un istituto superiore della provincia di Trento, con una media del 7 ma due insufficienze in due lingue straniere (entrambe con voto 5) e con debiti pregressi nelle stesse materie, è stata bocciata a giugno. I genitori, lamentando “obiettive carenze di comunicazione” da parte della scuola, hanno presentato ricorso al TAR contro la decisione del Consiglio di Classe.

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio e anche successivamente in sede di scrutinio bis convocato ad agosto, ha motivato la bocciatura con la presenza di “gravi e reiterate” insufficienze nelle due materie, che, sommate ai debiti pregressi, superavano il limite di “tre insufficienze” previsto dal regolamento d’istituto per la promozione. La Provincia, costituitasi in giudizio, ha sostenuto la “discrezionalità tecnica” del Consiglio di Classe nelle valutazioni relative all’ammissione alla classe successiva, sottolineando come la studentessa presentasse quattro insufficienze, non avendo recuperato i due debiti formativi.

Il TAR, accogliendo il ricorso della famiglia, ha stabilito che la bocciatura fosse illegittima, evidenziando la violazione del regolamento d’istituto. Secondo i giudici, la studentessa non presentava “gravi insufficienze” nelle due materie, avendo conseguito la sufficienza con voto 5. Inoltre, il regolamento non prevede “alcun automatismo” per la bocciatura in caso di reiterazione di una carenza formativa nella stessa materia, ma solo la “facoltà” e non l'”obbligo” di non ammettere alla classe successiva.

Il TAR ha inoltre sottolineato che le insufficienze, “benché non gravi”, erano relative a “due sole discipline” e non quattro come sostenuto dalla Provincia.

Grazie ad un decreto presidenziale urgente, la studentessa ha potuto frequentare la terza classe di un altro istituto trentino già dal 9 settembre, in attesa della sentenza definitiva che ha poi confermato l’annullamento della bocciatura.