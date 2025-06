Alunna di prima media bocciata, aveva sette insufficienze. Il TAR: “Bocciatura un’eccezione”, ma dà ragione ai docenti. Ecco perché. SENTENZA Di

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, con la sentenza n.735/2025, depositata lo scorso 3 marzo, ha respinto il ricorso presentato dai genitori di una studentessa non ammessa alla seconda classe della scuola secondaria di primo grado.

La scuola ha garantito il supporto necessario

La decisione del Consiglio di classe, che aveva rilevato il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi in sette materie, è stata ritenuta legittima e adeguatamente motivata. I giudici hanno evidenziato come l’istituto scolastico abbia tempestivamente segnalato le difficoltà dell’alunna e, pur in assenza di una certificazione di Bisogni Educativi Speciali, abbia adottato misure di supporto attraverso attività di recupero e rinforzo. “Nessuna responsabilità per l’eventuale inadeguatezza degli strumenti adottati può addebitarsi alla scuola”, si legge nella sentenza.

Bocciatura, un’eccezione che richiede “motivazione rafforzata” Il collegio giudicante ha ribadito che, secondo l’articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017, la non ammissione alla classe successiva nella scuola media deve essere considerata un caso straordinario, che richiede una “motivazione rafforzata” da parte del consiglio di classe.La normativa stabilisce infatti che “l’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”. Ciò significa che, anche in presenza di insufficienze, l’alunno viene normalmente ammesso alla classe successiva, con i voti negativi riportati nel documento di valutazione. Nel caso specifico, i giudici hanno respinto il ricorso, ritenendo che il consiglio dei docenti avesse assolto l’onere della “motivazione dedicata”. La scuola non si era limitata a richiamare le numerose insufficienze (ben sette), ma aveva valutato quale fosse il percorso scolastico più adeguato per l’alunna, ritenendo che “la ripetenza della stessa classe rappresenta una possibilità per consentire un reale potenziamento delle competenze e un innalzamento dei livelli di apprendimento non ancora acquisiti”. Il tribunale ha sottolineato che si trattava di un giudizio analitico, basato non solo sul dato oggettivo della preparazione insufficiente, ma sulla constatazione del mancato raggiungimento di una soglia di apprendimento adeguato, sull’esame del rapporto tra le insufficienze e le capacità personali dimostrate, e sulla valutazione circa la necessità di ripetere l’anno per raggiungere un livello di maturità metodica ed espositiva idoneo. Lo scrutinio finale, infatti, non è condizionato a tale verifica ma è “naturalmente preordinato a valutare la presenza di una preparazione complessivamente idonea a consentire una proficua prosecuzione degli studi”. Il provvedimento di non ammissione deve essere frutto di una valutazione analitica dei risultati scolastici dell’anno e della possibilità di affrontare la classe superiore, in presenza di lacune in diverse materie.

La non ammissione come opportunità di crescita

In particolare, la non ammissione è stata considerata uno strumento pedagogico necessario, poiché “le lacune in diverse materie” avrebbero compromesso il percorso formativo dell’alunna. La decisione, sottolineano i giudici, è stata presa considerando “il miglior interesse della studentessa” e la necessità di garantire “solide basi per il proseguimento degli studi”.