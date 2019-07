Alternanza scuola-lavoro, Salvini: aumentare ore. Grieco (Assessore Toscana): paradossale!

Nella giornata di ieri, abbiamo riferito sulla richiesta del Ministro Salvini di aumentare le ore di alternanza scuola-lavoro, oggi percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

Alternanza scuola-lavoro, Salvini: incrementare ore, soprattutto nei professionali

Sulla vicenda, come riferisce l’Ansa, è intervenuta Cristina Grieco, assessore a istruzione, formazione e lavoro della Regione Toscana e coordinatrice della commissione lavoro della Conferenza delle Regioni.

Queste le parole della Grieco:

“E’ paradossale la dichiarazione del vicepremier Salvini, che se ne è uscito dicendo che le ore di alternanza scuola-lavoro vanno aumentate soprattutto negli istituti professionali”. Paradossale in quanto, come spiegato dall’Assessore stesso, il Ministro Bussetti le ore di alternanza le ha tagliate così come le risorse.

In Toscana, ha proseguito la Grieco, “interverremo sui tecnici professionali: per le scuole in difficoltà, senza finanziamenti per proporre un percorso di alternanza di qualità e tornare a 400 ore, noi andremo a recuperare la mancanza di finanziamenti a livello statale, perché siamo convinti che questi percorsi possano rappresentare un’occasione importante per i nostri giovani”.