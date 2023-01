Alternanza scuola lavoro, incontro sindacati-Ministero il 26 gennaio. Si parlerà delle modifiche ai PCTO Di

Il 26 gennaio ore 10.30 i sindacati sono stati convocati dal Ministero dell’istruzione e del Merito per discutere della sicurezza nell’ambito delle attività previste dai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO).

Si tratta di uno degli incontri tecnici previsti dal Tavolo di lavoro presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in tema di sicurezza sul lavoro avviato il 12 marzo scorso.

La questione è diventata centrale alla luce degli incidenti avvenuti nel corso dell’ultimo periodo che hanno coinvolto, talvolta mortalmente, gli studenti in stage, tanto da spingere la Ministra del Lavoro, Calderone ad accelerare e promuovere i tavoli tecnici con i sindacati: “Sarà un tavolo che si riunirà per argomenti e temi a cadenza quindicinale per definire in tempi brevi una strategia più ampia. Credo che si debba fare tesoro delle buone prassi sviluppate durante la pandemia, sopratutto della logica collaborativa”, ha spiegato il ministro.

Abbiamo riferito nei giorni scorsi proprio dei numeri di morti avvenute nel corso dei percorsi di PCTO: in Italia dal 2017 al 2021 – tenendo presente che dal 2020 in poi, a causa del covid, vi è stata una contrazione di ragazzi nelle aziende per motivi legati alla pandemia, sono stati denunciati all’INAIL 296.003 infortuni e 18 morti.

Per il Ministro dell’istruzione e del Merito Valditara non c’è dubbio: “L’alternanza scuola-lavoro va rivista: bisogna tutelare gli studenti e la loro vita”.

Per Valditara, infatti, “il ragazzo innanzitutto deve essere formato sui temi della sicurezza sul lavoro. – ha detto – E non può essere lasciato solo nel suo percorso di scuola-lavoro”, quindi, “un ruolo cruciale è l’adeguata formazione del tutor scolastico chiamato a gestire e valutare insieme al tutor aziendale“. Serve “un continuo accompagnamento” e un dialogo “sia ai fini della sicurezza che dell’efficacia educativa, professionale, umana e culturale della esperienza di alternanza“.

Modiche gradite anche ai sindacati, che puntano maggiormente su chiarezza e sicurezza dei percorsi, sottolineando comunque come i percorsi di PCTO restano formazione e non lavoro.

Ricordiamo le recenti linee guida elaborate dal Veneto per garantire maggiore sicurezza agli studenti. Modello che, in molti sono convinti, potrebbe anche rappresentare una base da applicare a livello nazionale.