Alternanza scuola lavoro, Donazzan: scegliere scuole che la promuovono

Elena Donazzan, assessore regionale all’Istruzione del Veneto, lancia un invito esplicito alle famiglie nell’iscrivere i loro figli a scuola: “Privilegiate istituti che promuovano l’alternanza scuola lavoro”.

La raccomandazione è in riferimento alla scelta dell’istituto superiore con cui i ragazzi cominciano a dare un’impronta al loro futuro da grandi.

Il consiglio è stato dato in occasione di una visita dell’Assessore a un liceo scientifico di Conegliano, indicato dalla Fondazione Agnelli come il migliore dell’anno.

“Si avvicina il termine per le pre-iscrizioni alle scuole superiori. Per 45 mila alunni e altrettante famiglie del Veneto – ha detto Elena Donazzan – è il momento della scelta: scegliete in base all’accompagnamento e all’orientamento fatto dai docenti che conoscono i ragazzi , alle aspirazioni e ai sogni dei giovani, ma privilegiate istituti che promuovano l’alternanza scuola-lavoro“.

Le parole dell’Assessore sono state riproposte sul sito della Regione Veneto, dove è possibile leggere il messaggio completo.