Alluvione in Toscana, pioggia e fiumi esondati: tre morti. Scuole chiuse in diversi comuni Di

Notte di intenso maltempo nell’Italia settentrionale, in particolare in Toscana dove si sono vissuti momenti di terrore. Tre morti segnalati nelle aree di Montemurlo e Rosignano, mentre a Prato, Empoli, Pontedera e Borgo San Lorenzo, gli ospedali sono stati allagati.

Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha lanciato un appello alla cautela: “Le immagini sono chiare, non scendete in strada. Non circolate con l’auto, chi può raggiunga i piani alti delle case”.

Al momento, per oggi, saranno chiuse le scuole a Fucecchio, Empoli, Barberino del Mugello e Borgo San Lorenzo. Disposta la chiusura anche in altri comuni della Toscana: stop a Pontremoli, Aulla, Fosdinovo, Licciana Nardi, Fivizzano, Villafranca in Lunigiana, Bagnone. Interruzione dell’attività didattica anche a Viareggio, Pistoia, Quarrata, Agliana, Montale, Serravalle Pistoiese, Stazzema, Seravezza, Camaiore, Massarosa, Campi Bisenzio, Livorno e Pontedera.

A Forte dei Marmi e Pietrasanta hanno scelto di mantenere aperte le scuole, al pari dei comuni della costa apuana, come Montignoso e Massa.

Il maltempo non risparmia anche altre zone dell’Italia. La tempesta Ciaran, che già ha colpito diversi paesi in Europa, è arrivata sul territorio nazionale. Difficoltà riscontrate anche in Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Campania e in Sardegna.