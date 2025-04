All’Opificio Golinelli tornano le Summer School su scienze della vita e nuove tecnologie. Al via le iscrizioni per 6 percorsi formativi d’eccellenza

Al via le iscrizioni alle Summer School su scienze della vita e nuove tecnologie, che si terranno negli spazi di Opificio Golinelli dal 9 giugno al 12 settembre 2025, per studenti e studentesse di scuola secondaria di secondo grado.

Le Summer School di Fondazione Golinelli sono percorsi formativi di eccellenza dedicati ai ragazzi e alle ragazze che, anche in previsione della futura scelta universitaria o dell’orientamento nel mondo del lavoro, desiderano approfondire le loro conoscenze sulle scienze della vita, sulle loro applicazioni e sulle nuove tecnologie.



I partecipanti si cimenteranno nella sperimentazione di tecniche innovative di biotecnologia, biochimica, biologia molecolare, microbiologia, genetica, utilizzate nei laboratori di ricerca internazionali più avanzati, e delle nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale, la stampa 3D e la programmazione con Arduino. Un’occasione per riflettere su temi scientifici e tecnologici di estrema attualità insieme a studenti e studentesse, provenienti da tutta Italia.

EDIZIONE 2025Le novità dell’edizione di quest’anno sono due: l’introduzione della summer school di biologia cellulare e l’opportunità per le studentesse e gli studenti iscritti di visitare la mostra tra arte, scienza e tecnologia “Dall’origine al destino”, il nuovo progetto espositivo di Fondazione Golinelli.

PROGRAMMALe Summer School si articolano in tre percorsi in presenza per studenti che hanno terminato il primo o secondo anno di scuola secondaria di secondo grado e due per studenti che hanno terminato il terzo, quarto o quinto anno e uno aperto a tutti/e. Ogni percorso ha una durata di una settimana.

PERCORSI PER IL BIENNIO

Meteomakers: costruiamo la nostra stazione meteo (9>13 giugno)

È possibile fare misurazioni climatiche? E a cosa servono? Quali parametri ambientali possiamo misurare per determinare il tempo atmosferico, o la qualità dell’aria? Lo scopriremo con la realizzazione di una stazione meteo in grado di rilevare temperatura, umidità, pressione atmosferica e livelli di anidride carbonica. Utilizzando strumenti digitali e sensori, assembleremo i componenti della centralina, integrando competenze di elettronica e programmazione. Inoltre, con l’aiuto di una laser cut personalizzeremo il design della stazione meteo, combinando tecnologia e creatività. Un’attività pratica e coinvolgente che introdurrà al mondo della meteorologia e delle STEM.

Chimica, Arduino e tecnologie per l’ambiente (16>20 giugno)

Frequenti il biennio e vuoi esplorare il mondo della scienza e della tecnologia in modo creativo e divertente? La nostra Summer School ti offre l’opportunità di immergerti in un’avventura unica, dove la passione per l’ambiente si unisce alla magia della chimica, della programmazione con Arduino e della stampa 3D. Durante questa settimana, imparerai ad analizzare le caratteristiche dell’acqua del Navile con esperimenti di chimica, utilizzare Arduino per creare sensori in grado di monitorare parametri ambientali, progettare e stampare in 3D strumenti e oggetti utili per analisi di laboratorio. Lavoreremo insieme in team per risolvere sfide scientifiche e tecnologiche, imparando come la scienza e l’innovazione possano contribuire alla protezione degli ecosistemi fluviali. Grazie alla collaborazione con Legambiente e Gli amici del Navile sarà organizzata una passeggiata lungo il canale Navile per raccogliere campioni da analizzare e conoscere più da vicino le problematiche relative ai corsi d’acqua.

In collaborazione con: Legambiente Emilia Romagna APS e Gli amici del Navile.

Serendipità e scienza: la fortuna favorisce le menti preparate (23>27 giugno)

Quante volte ci è stata raccontata la scoperta della Pennicillina da parte di Fleming come caso emblematico di serendipità? Questa scoperta, come tante altre, non è dovuta solo alla fortuna ma alla combinazione di curiosità, immaginazione, capacità di andare oltre quello che appare e mostra aspetti importanti della logica della ricerca scientifica. Come diceva infatti il microbiologo Louis Pasteur: “La fortuna favorisce le menti preparate”. E non vogliamo certo contraddirlo, per cui, ogni giorno della summer school analizzeremo una scoperta scientifica, parleremo delle protagoniste e dei protagonisti e lavoreremo in laboratorio per ripercorrere parte degli esperimenti che hanno caratterizzato la ricerca. Infine l’aiuto di una guida rifletteremo su cosa sia la serendipità nella scienza dal punto di vista filosofico.

In collaborazione con: Filò – Il filo del pensiero

PERCORSO PER IL BIENNIO E IL TRIENNIO

GenerAI: Creazione di storie interattive e strumenti collaborativi di Intelligenza Artificiale (23>27 giugno)

Obiettivo della summer school è esplorare il mondo delle AI da un punto di vista applicativo e collaborativo con lo scopo di realizzare storie interattive digitali.

Durante la settimana i partecipanti e le partecipanti saranno introdotti/e alle varie famiglie di strumenti AI: da semplici modelli statistici ai classificatori di immagini, dall’esplorazione dei principali Large Language Model, alla realizzazione di chatbot personalizzati. Inoltre i ragazzi e le ragazze esploreranno e utilizzeranno alcuni modelli linguistici e per la generazione di immagini open source utilizzabili sul proprio computer, come llama o stable diffusion. Gli strumenti utilizzati serviranno per la realizzazione di storie interattive multimediali, che saranno quindi arricchite di elementi generativi e pubblicate su una apposita piattaforma.

PERCORSI PER IL TRIENNIO

Gene Editing: tecniche di manipolazione del DNA (9>13 giugno e 30 giugno>4 luglio)

La tecnologia dell’editing genomico consente di modificare il DNA, sfruttando i meccanismi naturali che il nostro corpo usa per riparare i danni genetici. Già dagli anni Ottanta era possibile intervenire sul DNA, ma la scoperta della tecnica CRISPR/Cas9, che ha fatto vincere il Nobel alle scienziate Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna, ha reso tutto più veloce, economico e preciso. CRISPR/Cas9 funziona grazie a una proteina, la Cas9, e a un RNA che la guida direttamente sul DNA da modificare. Così, è possibile tagliare il DNA, rimuovere sequenze dannose o sostituirle con altre, per esempio, per correggere mutazioni che causano malattie.

Durante questo percorso, impareremo a usare la tecnica CRISPR/Cas9 per modificare il DNA di batteri Escherichia Coli fluorescenti. L’esperienza, che si svolgerà in un laboratorio di biologia molecolare, permetterà di comprendere meglio il potenziale di questa straordinaria tecnica, ma anche di riflettere sugli aspetti etici che comporta discutendo insieme a filosofi che da anni si occupano di queste tematiche. Infine, si potrà entrare in un laboratorio virtuale per vivere un’esperienza ancora più immersiva nel mondo della scienza.

In collaborazione con: Filò – Il filo del pensiero ed Emanuele Panza, ricercatore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC)

Le colture cellulari come modello di ricerca biotecnologica (9>13 giugno, 16>20 giugno e 1>5 settembre) Novità assoluta!

Le colture cellulari consentono di analizzare il comportamento delle cellule al di fuori dell’organismo vivente, in condizioni artificiali dette “in vitro”, che cercano di replicare il più possibile il microambiente del tessuto o dell’organo di origine. Le colture cellulari e tissutali trovano applicazione in molteplici ambiti della ricerca scientifica e sono impiegate per studiare i processi di sviluppo e differenziazione cellulare, come modelli sperimentali nella ricerca di base, in medicina, nel settore farmaceutico e per la produzione di proteine terapeutiche, vaccini e anticorpi monoclonali. Attraverso esperimenti pratici, gli studenti e le studentesse potranno osservare da vicino il funzionamento delle cellule, esplorando processi biologici fondamentali come la divisione e la morte cellulare e le risposte delle cellule a stimoli esterni. Inoltre studenti e studentesse, grazie alla collaborazione con CellDynamics, una startup che lavora nel campo delle scienze della vita, potranno capire come nasce e si sviluppa un progetto di ricerca applicata. La settimana sarà un’occasione unica per avvicinarsi allo studio della biologia e conoscere da vicino la ricerca scientifica. In collaborazione con CellDynamics.

Destinatari: i percorsi formativi si rivolgono a studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado (percorsi diversificati per biennio e triennio) e che desiderano approfondire le loro conoscenze su scienze e tecnologia.

Collaborazioni: i percorsi sono realizzati in collaborazione con numerosi partner istituzionali e scientifici tra i quali Filò – Il filo del pensiero, Legambiente Emilia Romagna APS, Associazioni come Gli amici del Navile, ricercatori esperti quale Emanuele Panza, del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC) – Università di Bologna e Start up che lavorano nel campo delle scienze della vita come CellDynamics.

Dove ci troviamo: Opificio Golinelli (via Paolo Nanni Costa 14, Bologna). La struttura è facilmente raggiungibile dalla stazione ferroviaria prendendo l’autobus 35 o 81, dal centro della città prendendo il bus n. 13.

Informazioni e contributi di partecipazione: Le iscrizioni sono aperte da lunedì 3 marzo 2025 fino a esaurimento posti. Per iscriversi è necessario compilare l’apposito modulo. Nei giorni successivi alla compilazione la segreteria invierà le indicazioni per formalizzare l’iscrizione. Qualora i posti fossero esauriti sarà inviata una mail che attesta l’iscrizione alla lista d’attesa.

Il contributo di partecipazione per una settimana di Summer School è di 230 euro compreso di visita guidata alla mostra “Dall’origine al destino”. Ai partecipanti sarà fornito un omaggio a tema scientifico e rilasciato un attestato di partecipazione con il numero di ore di frequenza.

Le Summer School non sono certificate tra i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento.



