Allerta meteo venerdì 25 ottobre, scuole chiuse in alcuni comuni in Emilia Romagna, Toscana e Liguria. L’elenco Di

L’allerta meteo di livello arancione diramata dalla Protezione Civile per la giornata di venerdì 25 ottobre ha portato alla chiusura delle scuole in diverse città della Liguria e della Toscana.

Il tempo avverso, con forti piogge e venti, è previsto su un’ampia area del Nord Italia, interessando in particolare Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia Romagna.

In Toscana, la decisione di chiudere le scuole è stata presa dai sindaci di numerosi comuni, tra cui Livorno, Bibbona (Livorno), Campiglia Marittima (Livorno), Capalbio (Grosseto), Casale Marittimo (Pisa), Castagneto Carducci (Livorno), Cecina (Livorno), Collesalvetti (Livorno), Guardistallo (Pisa), Manciano (Grosseto), Montescudaio (Pisa), Monteverdi Marittimo (Pisa), Orbetello (Grosseto), Piombino (Livorno), Riparbella (Pisa), Sorano (Grosseto) e Suvereto (Livorno).

In Liguria, invece, le ordinanze di chiusura hanno interessato La Spezia, Casarza Ligure (Genova), Castiglione Chiavarese (Genova), Moconesi (Genova), Rapallo (Genova), Santa Margherita Ligure (Genova), Santo Stefano di Magra (La Spezia), Sestri Levante (Genova) e Sesta Godano (La Spezia).

In Emilia Romagna, invece, scuole chiuse a Bologna e San Lazzaro.

La scelta di chiudere le scuole mira a garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico, evitando possibili rischi legati alle condizioni meteorologiche avverse. La situazione è in costante monitoraggio e ulteriori aggiornamenti potrebbero essere forniti nelle prossime ore.

NOTA BENE È importante seguire le indicazioni delle autorità e adottare le necessarie precauzioni per la propria sicurezza. L’elenco dei comuni potrebbe essere aggiornato nelle prossime ore. Si consiglia di consultare i siti web dei comuni interessati per avere informazioni in tempo reale. Inoltre la Protezione civile invita a prestare attenzione alle condizioni meteo e a seguire le indicazioni delle autorità locali. È possibile consultare le allerte meteo sul sito web della Protezione civile: https://www.protezionecivile.gov.it/.

Quando il maltempo imperversa in Italia, la domanda più frequente è: chi può decidere la sospensione delle attività scolastiche o la chiusura delle scuole?

La risposta è chiara: il potere è nelle mani dei prefetti, rappresentanti territoriali del governo, e dei sindaci, che possono emettere provvedimenti in caso di emergenze.

Esistono differenze sostanziali tra questi due provvedimenti.

Sospensione delle attività

La sospensione delle attività è paragonabile alle vacanze natalizie o pasquali: la scuola resta aperta e tutti i servizi, a eccezione delle lezioni, sono garantiti. In questa situazione, solo il personale ATA è tenuto a recarsi a scuola.

I docenti, invece, sono esentati a meno che non ci siano attività previste dal piano annuale. Queste possono essere rimandate a discrezione del dirigente scolastico.

Se il personale ATA è impossibilitato a raggiungere la scuola, dovrà “giustificare” l’assenza attraverso i permessi previsti dal Contratto.

Chiusura delle scuole

La chiusura totale delle scuole è un provvedimento più drastico, spesso scatenato da eventi climatici gravi o lavori di manutenzione straordinaria. In questo caso, nessun membro della comunità scolastica deve recarsi in sede. Le assenze sono legittimate e non oggetto di decurtazione economica.

Il principio giuridico che regola queste situazioni è l’art. 1256 del Codice Civile, che estingue l’obbligazione lavorativa in caso di impossibilità non imputabile al debitore.

Non sempre i giorni di lezione persi devono essere recuperati.

L’anno scolastico resta valido anche se non si dovessero raggiungere i 200 giorni di lezione, fermo restando che difficilmente le scuole si pongono in questa condizione, perchè di solito i calendari regionali prevedono un numero maggiore di giorni di lezione.

Lo stesso Ministero, però, rimette alle scuole la decisione di far eventualmente recuperare i giorni di lezione non svolti avendo a riferimento da un lato l’esigenza di consentire agli alunni il pieno conseguimento degli obiettivi di apprendimento propri dei curricoli scolastici e, dall’altro, quella di permettere agli insegnanti di disporre degli adeguati elementi di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti. Ecco la circolare