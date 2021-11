Allerta meteo Sicilia, scuole chiuse in 19 comuni del messinese Di

Allerta meteo arancione e in provincia di Messina chiudono le scuole per la giornata di mercoledì 17 novembre. Ecco in quali comuni.

Nuova giornata di allerta meteo arancione su buona parte della Sicilia, compresa la zona orientale e la costa jonica messinese.

L’avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico della Protezione civile regionale ha infatti previsto la fase operativa di preallarme dal pomeriggio di oggi, martedì 16, e per le successive 18-24 ore.

Secondo le previsioni metereologiche, sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati; i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali raffiche di vento; molto mosso il Mar Ionio meridionale, localmente molto mossi il Tirreno meridionale e lo Stretto di Sicilia.

Ecco perché i sindaci di 19 comuni della fascia jonica hanno deciso di chiudere le scuole a scopo precauzionale.

Sono sospese le lezioni sospese a Giardini Naxos, Santa Teresa di Riva, Sant’Alessio Siculo, Letojanni, Furci Siculo, Roccalumera, Nizza di Sicilia, Alì Terme, Scaletta Zanclea, Pagliara, Mandanici, Savoca, Limina, Antillo, Alì, Fiumedinisi, Mongiuffi Melia, Gallodoro e Itala.