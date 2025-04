Allerta meteo scuole chiuse martedì 8 ottobre, stop alle lezioni in diversi comuni della Liguria e della Toscana Di

L’8 ottobre 2024, l’Italia sarà colpita da un significativo impulso perturbato, con previsioni di temporali intensi e piogge abbondanti su gran parte del territorio nazionale. L’Aeronautica Militare ha emesso avvisi di allerta per diverse regioni, sottolineando il rischio di condizioni meteorologiche avverse che potrebbero causare disagi e pericoli per la popolazione.

È stata emessa un’allerta rossa per rischio idrogeologico in alcune aree della Liguria e della Lombardia. Inoltre, è stata valutata un’allerta arancione per l’intero Lazio e per specifici settori di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Tredici regioni sono sotto allerta gialla.

L’allerta rossa, il livello più alto di allerta, indica un rischio significativo di eventi idrogeologici che potrebbero causare gravi danni e pericoli per la popolazione. In Liguria e Lombardia, le autorità locali stanno predisponendo misure di sicurezza per affrontare le possibili emergenze.

L’allerta arancione, che segnala un rischio moderato, è stata emessa per l’intero Lazio e per alcune aree di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana.

Infine, tredici regioni sono sotto allerta gialla, che indica un rischio più contenuto ma comunque significativo, richiedendo attenzione e preparazione da parte delle autorità e dei cittadini.

In risposta a queste previsioni, i sindaci di numerosi comuni stanno decidendo di chiudere le scuole per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico. La chiusura delle scuole è una misura preventiva per evitare situazioni di pericolo legate al maltempo, come allagamenti o difficoltà nei trasporti.

NOTA BENE È importante seguire le indicazioni delle autorità e adottare le necessarie precauzioni per la propria sicurezza. L’elenco dei comuni potrebbe essere aggiornato nelle prossime ore. Si consiglia di consultare i siti web dei comuni interessati per avere informazioni in tempo reale. Inoltre la Protezione civile invita a prestare attenzione alle condizioni meteo e a seguire le indicazioni delle autorità locali. È possibile consultare le allerte meteo sul sito web della Protezione civile: https://www.protezionecivile.gov.it/.

Liguria

Provincia di Genova

Arenzano

Busalla

Campomorone

Carasco

Casarza Ligure

Casella

Castiglione Chiavarese

Ceranesi

Chiavari

Cicagna

Cogoleto

Crocefieschi

Davagna

Isola del Cantone

Leivi

Lumarzo

Mele

Mezzanego

Mignanego

Montoggio

Ne

Neirone

Orero

Rapallo

Recco

Ronco Scrivia

Rossiglione

Rovegno

San Colombano Certenoli

Santa Margherita Ligure

Sant’Olcese

Savignone

Serra Riccò

Sestri Levante (scuole superiori in DaD)

Sori

Torriglia

Valbrevenna

Zoagli

Scuole regolarmente aperte a Genova, Bogliasco e Pieve Ligure

Provincia di La Spezia

Ameglia

Arcola

Beverino

Bolano

Bonassola

Borghetto di Vara

Brugnato

Calice al Cornoviglio

Carro

Carrodano

Castelnuovo Magra

Deiva Marina

Follo

Framura

La Spezia

Lerici

Levanto

Luni

Maissana

Monterosso al Mare

Pignone

Portovenere

Riccò del Golfo di S.

Riomaggiore

Rocchetta di Vara

Santo Stefano di Magra

Sarzana

Sesta Godano

Varese Ligure

Vernazza

Vezzano Ligure

Zignago

Provincia di Savona

Cairo

Carcare

Cosseria

Dego

Toscana

Provincia di Massa-Carrara

Aulla

Bagnone

Carrara

Casola e Fosdinovo

Comano

Filattiera

Fivizzano

Licciana

Massa

Mulazzo

Podenzana

Pontremoli

Tresana

Villafranca in Lunigiana

Zeri

Provincia di Grosseto

Capalbio

Castiglione della Pescaiaù

Follonica

Gavorrano

Grosseto

Magliano in Toscana

Manciano

Massa Marittima

Orbetello

Pitigliano

Scansano

Scarlino

Sorano

Provincia di Livorno

Bibbona

Campiglia e Suvereto

Castagneto e Portoferraio

Cecina

Livorno

Piombino

Rosignano

San Vincenzo

Provincia di Pisa

Casale

Guardistallo

Montecatini Val di Cecina

Montescudaio

Provincia di Lucca

Camaiore

Marignana

La Pieve

Orbicciano

Santa Lucia

Quando il maltempo imperversa in Italia, la domanda più frequente è: chi può decidere la sospensione delle attività scolastiche o la chiusura delle scuole?

La risposta è chiara: il potere è nelle mani dei prefetti, rappresentanti territoriali del governo, e dei sindaci, che possono emettere provvedimenti in caso di emergenze.

Esistono differenze sostanziali tra questi due provvedimenti.

Sospensione delle attività

La sospensione delle attività è paragonabile alle vacanze natalizie o pasquali: la scuola resta aperta e tutti i servizi, a eccezione delle lezioni, sono garantiti. In questa situazione, solo il personale ATA è tenuto a recarsi a scuola.

I docenti, invece, sono esentati a meno che non ci siano attività previste dal piano annuale. Queste possono essere rimandate a discrezione del dirigente scolastico.

Se il personale ATA è impossibilitato a raggiungere la scuola, dovrà “giustificare” l’assenza attraverso i permessi previsti dal Contratto.

Chiusura delle scuole

La chiusura totale delle scuole è un provvedimento più drastico, spesso scatenato da eventi climatici gravi o lavori di manutenzione straordinaria. In questo caso, nessun membro della comunità scolastica deve recarsi in sede. Le assenze sono legittimate e non oggetto di decurtazione economica.

Il principio giuridico che regola queste situazioni è l’art. 1256 del Codice Civile, che estingue l’obbligazione lavorativa in caso di impossibilità non imputabile al debitore.

Non sempre i giorni di lezione persi devono essere recuperati.

L’anno scolastico resta valido anche se non si dovessero raggiungere i 200 giorni di lezione, fermo restando che difficilmente le scuole si pongono in questa condizione, perchè di solito i calendari regionali prevedono un numero maggiore di giorni di lezione.

Lo stesso Ministero, però, rimette alle scuole la decisione di far eventualmente recuperare i giorni di lezione non svolti avendo a riferimento da un lato l’esigenza di consentire agli alunni il pieno conseguimento degli obiettivi di apprendimento propri dei curricoli scolastici e, dall’altro, quella di permettere agli insegnanti di disporre degli adeguati elementi di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti. Ecco la circolare