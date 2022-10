Allerta meteo, oggi 12 ottobre scuole chiuse in diversi comuni della Sardegna Di

Avviso di criticità per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali emesso dalla Protezione Civile Regionale per diverse zone della Sardegna. I sindaci di diversi comuni hanno disposto, in via precauzionale, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per tutta la giornata di mercoledì 12 ottobre.

La chiusura delle scuole interessa i comuni di Capoterra, Assemini e Sarroch.

Scuole chiuse anche a Terralba, nell’oristanese.

L’avviso della Protezione civile:

Dalle ore 8 del 12 ottobre, e per tutta la giornata la Sardegna sarà interessata da precipitazioni a prevalente carattere convettivo, isolate nel settentrione e sparse altrove, con temporali che potranno raggiungere forte intensità, cioè cumulare più di 30 mm in un’ora.