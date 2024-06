Scuole chiuse allerta meteo giovedì 23 novembre: stop in diversi comuni. ELENCO AGGIORNATO Di

Maltempo in arrivo nel Sud Italia, arriva la decisione da parte dei sindaci di disporre per domani, 23 novembre 2023, la chiusura delle scuole. Situazione particolarmente complicata in Sicilia e Calabria. Allerta arancione in quasi tutto il territorio siciliano e in parte di quello calabrese.

Diversi i sindaci che hanno emesso ordinanza di chiusura di tutti gli istituti di ordine e grado sui loro territori. L’elenco è in aggiornamento e altri comuni potrebbero aggiungersi nelle prossime ore.

ELENCO AGGIORNATO

Campania

Benevento

Calabria

Provincia di Catanzaro

Catanzaro

Amaroni

Botricello

Caraffa di Catanzaro

Chiaravalle

Cropani

Gasperina

Gimigliano

Girifalco

Marcedusa

Palermiti

Petronà

San Floro

Satriano

Sellia Marina

Settingiano

Soverato

Stalettì

Taverna di Catanzaro

Provincia di Cosenza

Acri

Cariati

Longobucco

Provincia di Crotone

Crotone

Caccuri

Cerenzia

Cirò

Cirò Marina

Belvedere di Spinello

Isola capo Rizzuto

Melissa

Mesoraca

Petilla Policastro

Roccabernarda

Rocca di Neto

Scandale

Provincia di Reggio Calabria

Bova Marina

Brancaleone

Bruzzano

Camini

Marina di Gioiosa

Melito di Porto Salvo

Montebello Jonico

Palizzi

Roghudi

San Lorenzo

Provincia di Vibo Valentia

Serra San Bruno

San Nicola da Crissa

Sicilia

Provincia di Messina

Alì

Alì Terme

Antillo

Castelmola

Fiumedinisi

Forza d’Agrò

Furci Siculo

Gallodoro

Giardini Naxos

Itala

Letojanni

Limina

Mandanici

Mongiuffi Melia

Nizza di Sicilia

Pagliara

Roccalumera

Sant’Alessio Siculo

Santa Teresa di Riva

Savoca

Scaletta Zanclea

Taormina

Provincia di Catania

Aci Bonaccorsi

Aci Catena

Aci Castello

Acireale

Aci Sant’Antonio

Giarre

Mascali

San Gregorio di Catania

Valverde

Provincia di Siracusa

Rosolini

Toscana

Montecatini Terme

NOTA BENE La situazione meteorologica richiede monitoraggio costante e i cittadini sono invitati a seguire gli aggiornamenti sulle previsioni del tempo e sulle eventuali ulteriori chiusure scolastiche nelle loro aree di residenza.

Scuole chiuse per maltempo: stop alle attività didattiche e totale chiusura, ecco la differenza. No DaD. I giorni si recuperano?

Quando il maltempo imperversa in Italia, la domanda più frequente è: chi può decidere la sospensione delle attività scolastiche o la chiusura delle scuole?

La risposta è chiara: il potere è nelle mani dei prefetti, rappresentanti territoriali del governo, e dei sindaci, che possono emettere provvedimenti in caso di emergenze.

Esistono differenze sostanziali tra questi due provvedimenti.

Sospensione delle attività

La sospensione delle attività è paragonabile alle vacanze natalizie o pasquali: la scuola resta aperta e tutti i servizi, a eccezione delle lezioni, sono garantiti. In questa situazione, solo il personale ATA è tenuto a recarsi a scuola.

I docenti, invece, sono esentati a meno che non ci siano attività previste dal piano annuale. Queste possono essere rimandate a discrezione del dirigente scolastico.

Se il personale ATA è impossibilitato a raggiungere la scuola, dovrà “giustificare” l’assenza attraverso i permessi previsti dal Contratto.

Chiusura delle scuole

La chiusura totale delle scuole è un provvedimento più drastico, spesso scatenato da eventi climatici gravi o lavori di manutenzione straordinaria. In questo caso, nessun membro della comunità scolastica deve recarsi in sede. Le assenze sono legittimate e non oggetto di decurtazione economica.

Il principio giuridico che regola queste situazioni è l’art. 1256 del Codice Civile, che estingue l’obbligazione lavorativa in caso di impossibilità non imputabile al debitore.

Non sempre i giorni di lezione persi devono essere recuperati.

Il Ministero, con circolare del 12 febbraio 2012 ha specificato

“Al ricorrere di queste situazioni si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole.

Resta inteso che le istituzioni scolastiche, soprattutto se interessate da prolungati periodi di sospensione dell’attività didattica, potranno valutare, a norma dell’art. 5 del DPR 275/99 “in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa”, la necessità di procedere ad adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezioni non effettuati.”

Quindi l’anno scolastico resta valido anche se non si dovessero raggiungere i 200 giorni di lezione, fermo restando che difficilmente le scuole si pongono in questa condizione, perchè di solito i calendari regionali prevedono un numero maggiore di giorni di lezione.

Lo stesso Ministero, però, rimette alle scuole la decisione di far eventualmente recuperare i giorni di lezione non svolti avendo a riferimento da un lato l’esigenza di consentire agli alunni il pieno conseguimento degli obiettivi di apprendimento propri dei curricoli scolastici e, dall’altro, quella di permettere agli insegnanti di disporre degli adeguati elementi di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti. Ecco la circolare

No didattica a distanza

Infine, è fondamentale sottolineare che la didattica a distanza (DAD) è stata attivata solo in casi di emergenza sanitaria COVID, e non può essere utilizzata in situazioni di maltempo o altre emergenze.