Allerta meteo, scuole chiuse a Catania. Il sindaco Trantino: “Mi auguro che i ragazzi usino meno tempo sui social e magari leggano Lo spazio umano di Barbero o i Ricordi di Marco Aurelio” Di

A Catania, le scuole resteranno chiuse domani (martedì 1 aprile) a causa dell’allerta meteo arancione per forti precipitazioni. Il sindaco Enrico Trantino ha spiegato la scelta con un’ordinanza, sottolineando che la decisione è stata presa per massima prudenza, considerando le criticità delle strade dopo le recenti piogge.

“Mi dispiace sempre chiudere le scuole – ha detto – perché so i disagi che crea alle famiglie, ma le previsioni indicano piogge intense dalle 12:00”. Il primo cittadino ha anche ricordato che la città attende fondi per la riqualificazione stradale, necessari per prevenire futuri problemi.

L’invito del sindaco: meno social, più lettura

Oltre alla comunicazione istituzionale, Trantino ha rivolto un appello agli studenti, sperando che approfittino della giornata a casa per dedicarsi alla lettura anziché ai social network. “Mi auguro che i ragazzi – ha detto – usino meno tempo sui social e magari leggano Lo spazio umano di Barbero o i Ricordi di Marco Aurelio”. Un suggerimento che unisce preoccupazione educativa e attenzione culturale, in linea con il dibattito sull’uso consapevole del tempo libero.

L’ordinanza di chiusura sarà pubblicata a breve, mentre la Protezione Civile monitora l’evoluzione meteo per ulteriori aggiornamenti.

Leggi anche

Allerta meteo martedì 1 aprile, scuole chiuse in alcuni comuni della Sicilia. Elenco in aggiornamento