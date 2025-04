Allerta meteo sabato 19 ottobre, scuole chiuse in diversi comuni: Calabria, Campania, Emilia Romagna e Toscana. L’elenco Di

Il maltempo previsto per sabato 19 ottobre 2024 ha spinto diverse amministrazioni locali a chiudere le scuole già dal pomeriggio di oggi, venerdì 18 ottobre.

Numerosi comuni hanno già annunciato la sospensione delle lezioni. La situazione meteorologica è in continua evoluzione, pertanto si consiglia ai genitori di monitorare i siti web e i canali social ufficiali del proprio Comune e dell’Istituto comprensivo frequentato dai propri figli per eventuali aggiornamenti.

CALABRIA

Provincia di Catanzaro

Amaroni

Catanzaro

Girifalco

Satriano

Sersale

Soverato

Squillace

Taverna

Provincia di Crotone

Cirò

Cirò Marina

Crotone

Cutro

Petilia Policastro

Provincia di Reggio Calabria

Bagnara Calabra

CAMPANIA

Provincia di Napoli

Castellammare di Stabia

Forio

Gragnano

Massa Lubrense

Marano

Melito

Meta

Piano di Sorrento

Pozzuoli

San Giorgio a Cremano

Sant’Agnello

Sorrento

Torre Annunziata

Torre del Greco

Vico Equense

Provincia di Salerno

Nocera Inferiore

Sarno

EMILIA ROMAGNA

Provincia di Ravenna

Alfonsine

Bagnacavallo

Bagnara di Romagna

Conselice

Cotignola

Fusignano

Lugo

Massa Lombarda

Sant’Agata sul Santerno

PUGLIA

Provincia di Taranto

Taranto

TOSCANA

Provincia di Livorno

Cecina

NOTA BENE È importante seguire le indicazioni delle autorità e adottare le necessarie precauzioni per la propria sicurezza. L’elenco dei comuni potrebbe essere aggiornato nelle prossime ore. Si consiglia di consultare i siti web dei comuni interessati per avere informazioni in tempo reale. Inoltre la Protezione civile invita a prestare attenzione alle condizioni meteo e a seguire le indicazioni delle autorità locali. È possibile consultare le allerte meteo sul sito web della Protezione civile: https://www.protezionecivile.gov.it/.

Quando il maltempo imperversa in Italia, la domanda più frequente è: chi può decidere la sospensione delle attività scolastiche o la chiusura delle scuole?

La risposta è chiara: il potere è nelle mani dei prefetti, rappresentanti territoriali del governo, e dei sindaci, che possono emettere provvedimenti in caso di emergenze.

Esistono differenze sostanziali tra questi due provvedimenti.

Sospensione delle attività

La sospensione delle attività è paragonabile alle vacanze natalizie o pasquali: la scuola resta aperta e tutti i servizi, a eccezione delle lezioni, sono garantiti. In questa situazione, solo il personale ATA è tenuto a recarsi a scuola.

I docenti, invece, sono esentati a meno che non ci siano attività previste dal piano annuale. Queste possono essere rimandate a discrezione del dirigente scolastico.

Se il personale ATA è impossibilitato a raggiungere la scuola, dovrà “giustificare” l’assenza attraverso i permessi previsti dal Contratto.

Chiusura delle scuole

La chiusura totale delle scuole è un provvedimento più drastico, spesso scatenato da eventi climatici gravi o lavori di manutenzione straordinaria. In questo caso, nessun membro della comunità scolastica deve recarsi in sede. Le assenze sono legittimate e non oggetto di decurtazione economica.

Il principio giuridico che regola queste situazioni è l’art. 1256 del Codice Civile, che estingue l’obbligazione lavorativa in caso di impossibilità non imputabile al debitore.

Non sempre i giorni di lezione persi devono essere recuperati.

L’anno scolastico resta valido anche se non si dovessero raggiungere i 200 giorni di lezione, fermo restando che difficilmente le scuole si pongono in questa condizione, perchè di solito i calendari regionali prevedono un numero maggiore di giorni di lezione.

Lo stesso Ministero, però, rimette alle scuole la decisione di far eventualmente recuperare i giorni di lezione non svolti avendo a riferimento da un lato l’esigenza di consentire agli alunni il pieno conseguimento degli obiettivi di apprendimento propri dei curricoli scolastici e, dall’altro, quella di permettere agli insegnanti di disporre degli adeguati elementi di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti. Ecco la circolare.