Allerta meteo rossa in Sicilia, il 15 maggio scuole chiuse in alcuni comuni Di

Il maltempo non accenna a placarsi dopo l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna nei giorni scorsi. La protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo per la giornata di domani lunedì 15 maggio. Alcuni Comuni hanno deciso di tenere le scuole chiuse.

L’avviso – si legge in una nota della Protezione civile – prevede, dalle prime ore di domani, lunedì 15 maggio, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, specie settori occidentali, dove sono attese cumulate anche rilevanti, in estensione a Campania, Basilicata, Puglia e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Dalla tarda mattinata di domani, inoltre, si prevedono venti forti o di burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti occidentali sulla Sicilia, in successiva rotazione dai quadranti meridionali ed estensione a Calabria, Basilicata e Puglia. Mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 15 maggio, allerta rossa e allerta arancione su parte della Sicilia. È stata inoltre valutata allerta arancione su settori dell’Emilia-Romagna e allerta gialla sull’intero territorio di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, parte di Emilia-Romagna, Calabria e sui restanti settori della Sicilia.

Le scuole restano chiuse a Trapani, a Campobello di Mazara, Erice, Terrasini e Partinico. Probabile che altri sindaci prendano la stessa decisione. E’ bene quindi tenere sotto controllo i siti dei comuni di proprio interesse.