Allerta meteo martedì 1 aprile, scuole chiuse in alcuni comuni della Sicilia. Elenco aggiornato Di

Domani, martedì 1° aprile, i settori settentrionali e orientali della Sicilia saranno interessati da un’allerta meteo arancione della Protezione Civile.

Nella fascia costiera del Nord Est isolano sono previsti temporali intensi, con possibili rovesci violenti, attività elettrica e forti raffiche di vento. Le prime avvisaglie si manifesteranno già dalle prime ore del mattino, con criticità legate al rischio allagamenti e fenomeni improvvisi.

Chiusura delle scuole e ordinanze dei Comuni

In risposta all’emergenza, diversi sindaci hanno adottato misure precauzionali. In provincia di Catania, precisamente a Giarre e Riposto, scuole chiuse. L’ondata di ordinanze si è estesa anche in provincia di Messina, dove i sindaci di Savoca, Gaggi, Roccalumera, Scaletta Zanclea, Alì Terme, Letojanni e Mongiuffi Melia hanno disposto la chiusura delle scuole e di altri luoghi pubblici.

Le amministrazioni locali invitano la popolazione a prestare cautela, evitando la sosta vicino a corsi d’acqua e parcheggiando lontano da alberi o strutture pericolanti. L’obiettivo è ridurre al minimo i rischi legati al maltempo in arrivo.

Elenco

Stop all’attività didattica in diversi centri della Sicilia Orientale

Aci Bonaccorsi

Aci Catena

Acireale

Aci Sant’Antonio

Alì

Alì Terme

Antillo

Barcellona Pozzo di Gotto

Catania

Fiumedinisi

Forza d’Agrò

Furci Siculo

Gaggi

Gallodoro

Giarre

Gravina di Catania

Itala

Letojanni

Limina

Mandanici

Mascali

Mascalucia

Mongiuffi Melia

Nizza di Sicilia

Pagliara

Riposto

Roccalumera

Sant’Agata Li Battiati

Sant’Alessio Siculo

Santa Teresa di Riva

Savoca

Scaletta Zanclea

Scordia

Taormina

Tremestieri Etneo

Elenco in aggiornamento

Quando il maltempo imperversa in Italia, la domanda più frequente è: chi può decidere la sospensione delle attività scolastiche o la chiusura delle scuole? In caso di emergenze meteorologiche, la decisione di sospendere le attività didattiche o chiudere gli istituti spetta ai prefetti e ai sindaci, autorità competenti per garantire la sicurezza. Mentre i prefetti intervengono su scala provinciale, i primi cittadini agiscono a livello comunale, valutando le condizioni locali. La distinzione tra sospensione delle attività e chiusura totale della scuola è fondamentale: nel primo caso, l’edificio rimane accessibile e il personale ATA è tenuto a presentarsi, mentre i docenti sono esentati salvo diversa indicazione del dirigente scolastico.