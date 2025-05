Allerta meteo scuole chiuse lunedì 5 maggio: stop in diversi comuni. ELENCO IN AGGIORNAMENTO

Un brusco cambiamento del tempo sta per interessare l’Italia, segnando il passaggio da condizioni estive a un maltempo improvviso. Secondo i meteorologi, nei prossimi giorni il Centro-Nord sarà colpito da temporali e un crollo delle temperature, con valori che scenderanno ben al di sotto delle medie stagionali.

L’instabilità è dovuta all’arrivo di aria fredda proveniente dal Nord Europa, destinata a modificare radicalmente il quadro meteorologico. Gli esperti avvertono che il calo termico sarà particolarmente marcato, con possibili locali grandinate e rovesci intensi, soprattutto tra Lombardia, Toscana Veneto ed Emilia-Romagna.

Le precipitazioni potrebbero causare criticità in alcune zone, con allagamenti e dissesti idrogeologici nelle aree più fragili. Si raccomanda di monitorare gli avvisi meteo e prestare attenzione agli spostamenti, soprattutto nelle ore serali quando i temporali saranno più frequenti. Il Sud, invece, manterrà condizioni più stabili, seppur con un lieve abbassamento delle temperature.

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, domenica 4 maggio, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Valle D’Aosta e sulla Provincia Autonoma di Bolzano. Dalla serata di oggi, inoltre, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana, in estensione all’Umbria e ai settori settentrionali di Marche e Lazio. In avviso infine il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 5 maggio, allerta arancione su settori di Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. Valutata inoltre allerta gialla sull’intero territorio di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Umbria e su parte di Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Lazio.

Maltempo e scuole chiuse: chi decide e cosa cambia tra sospensione e chiusura

In caso di emergenze meteorologiche, la decisione di interrompere le attività scolastiche spetta ai prefetti e ai sindaci, autorità competenti per garantire la sicurezza pubblica. Mentre i prefetti agiscono come rappresentanti del governo, i sindaci emettono ordinanze locali in base alla gravità della situazione.

Differenze tra sospensione e chiusura delle scuole

La sospensione delle attività didattiche non equivale alla chiusura dell’istituto. In questo caso, la scuola rimane operativa: il personale ATA è tenuto a presentarsi, mentre i docenti sono esentati salvo attività programmate. Se il personale non può raggiungere la sede, dovrà giustificare l’assenza con i permessi contrattuali. Al contrario, la chiusura totale della scuola – dovuta a eventi estremi o lavori urgenti – implica l’esonero per tutti, senza ripercussioni economiche.

Cosa succede ai giorni di lezione persi?

L’anno scolastico mantiene la sua validità anche se i giorni di lezione scendono sotto i 200, purché la riduzione sia causata da eventi eccezionali. Le scuole, tuttavia, possono valutare il recupero parziale delle ore in base alle esigenze del Piano dell’offerta formativa. Il Ministero lascia agli istituti la discrezionalità, bilanciando il diritto allo studio degli alunni e la necessità di una valutazione accurata da parte dei docenti.