Allerta meteo domani 13 dicembre, ecco le scuole che resteranno chiuse

Vento forte, precipitazioni intense: allerta meteo per domani, venerdì 13 dicembre. Molte scuole resteranno chiuse.

La Protezione civile intercomunale dell’Elba occidentale ha diffuso l’ordinanza firmata dai sindaci di Marciana, Marciana Marina e Campo nell’Elba con la quale si ordina la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Chiusi anche gli istituti di Portoferraio, Porto Azzurro, Capoliveri, Rio. Lo riferisce la testata locale Quinews Elba.

Scuole chiuse anche a Lamezia Terme per “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovesci e temporali, nonché venti forti con rinforzi fino a burrasca o burrasca forte e mareggiate lungo le coste”.

Molti gli istituti scolastici chiusi in Veneto per causa neve. In particolare le scuole resteranno chiuse ad Adria, Rosolina, Papozze, Canaro, Cavarzere, Melara, Gavello, Pettorazza, Villadose, Ceregnano e San Martino di Venezze, Rovigo.

Anche il sindaco De Magistris ha deciso di tenere le scuole chiuse domani a Napoli. Si prevedono venti forti, temporali e grandinate.