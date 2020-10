Allergie alimentari: gestione alunni con necessità di farmaci salvavita. Veneto, corsi docenti e ATA Di

Avviso Usr Veneto. Il Centro di Specializzazione Regionale per lo Studio e la Cura delle Allergie e delle Intolleranze Alimentari, in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei pazienti “Food Allergy Italia”, rinnova l’iniziativa dei corsi gratuiti di formazione per il personale docente e non docente riguardante la gestione nelle Scuole dei bambini affetti da allergia alimentare, in particolare di quelli con necessità di farmaco salvavita adrenalina autoiniettabile.

Il 21 ottobre 2020 alle ore 16.00 si terrà il primo Corso in modalità ON-LINE. Informazioni per le iscrizioni si trovano nell’informativa del corso.

Per istruzioni dettagliate vedi http://www.centroallergiealimentari.eu/doc/istruzioni-iscrizione.pdf

Avviso