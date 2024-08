Allarme baby gang in Veneto, Zaia chiede interventi urgenti e collaborazione sociale: “Cresce la preoccupazione” Di

Il fenomeno delle baby gang sta assumendo proporzioni allarmanti in Veneto, come evidenziato dai recenti episodi di violenza a Padova e Treviso.

Il Presidente della Regione, Luca Zaia, ha espresso profonda preoccupazione per questa escalation, sottolineando la necessità di azioni concrete e immediate per arginare il problema.

“La preoccupazione cresce tra i cittadini, e le cronache quotidiane non aiutano”, ha dichiarato Zaia, evidenziando come il fenomeno sia diventato un vero e proprio allarme sociale. Il Presidente ha riconosciuto l’impegno delle forze dell’ordine, ma ha sottolineato che sono necessarie “iniziative forti” per affrontare efficacemente la situazione.

Zaia ha proposto diverse strategie per contrastare il fenomeno. In primo luogo, ha sottolineato l’importanza di responsabilizzare le famiglie, incentivando l’attenzione dei genitori sia sul piano educativo che su quello delle sanzioni. Il presidente ha suggerito la possibilità di porre a carico del nucleo familiare il risarcimento dei danni causati dai minori. Inoltre, ha sottolineato la necessità di incoraggiare le denunce, promuovendo il “coraggio della denuncia” quando si viene a conoscenza di situazioni problematiche.

Il Presidente ha anche sollecitato il coinvolgimento dei coetanei, invitando i giovani “per bene” a vigilare sui comportamenti dei loro pari e a parlarne con famiglie e insegnanti. Non ha nascosto la necessità di un approccio più severo nel trattare questi casi, sottolineando l’importanza di una maggiore severità.

Zaia ha anche messo in guardia sul rischio che queste aggregazioni giovanili possano essere sfruttate dal mondo dello spaccio di stupefacenti, definendole un potenziale “brodo di coltura” per la rete di distribuzione della droga.

Il Presidente ha concluso il suo appello sottolineando l’importanza di un impegno collettivo: “Contrastare questo circolo perverso è difficile, ma dobbiamo provarci tutti assieme: Istituzioni, Inquirenti, Forze dell’Ordine, famiglie, scuole. In poche parole, tutta la società per bene.”