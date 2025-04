Allarme alcol tra le studentesse: borracce piene di superalcolici in classe, boom di dipendenze tra le minorenni e casi in crescita anche in gravidanza Di

Alcol e giovani: un binomio che assume contorni sempre più preoccupanti. Ogni giorno si confronta con un numero crescente di ragazze, spesso minorenni, alle prese con una vera e propria dipendenza da alcolici.

In Veneto, come segnala Il Gazzettino, le studentesse tra i 15 e i 17 anni sono le più esposte: le prime hanno addirittura raddoppiato i coetanei maschi nel consumo eccessivo, mentre le seconde li hanno superati, rappresentando oggi il 56% dei giovani in cura per problemi legati all’alcol. Il fenomeno delle borracce piene di superalcolici portate a scuola, consumate prima delle interrogazioni o durante le lezioni, non è più un’eccezione ma una consuetudine che preoccupa operatori e famiglie.