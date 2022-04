“Alla scoperta delle tradizioni”: la Pasqua alla Primaria e all’Infanzia Di

Se siamo stati abituati a celebrare la Pasqua allo stesso modo e con le stesse cose e tradizioni e se hai raccontato ai tuoi alunni sempre e solo le tradizioni italiane, è venuto il momento di far leva sulle tradizioni pasquali di tutto il mondo senza dimenticare, naturalmente, l’Italia). Le tradizioni occidentali, come decorare le uova di Pasqua e il coniglio pasquale, sono le più conosciute, quelle tradizioni sono solo la punta dell’iceberg quando si tratta di modi diversi di celebrare la Pasqua in tutto il mondo. Ci sono molte tradizioni pasquali uniche in tutto il mondo , dai rituali religiosi alle attività annuali divertenti e bizzarre ricche di storia. Una bella narrazione ne fanno alcuni importanti studiosi, tra questi, in particolare, A. Hobbs.

La Pasqua è per tutti, spesso anche per chi non è religioso abbastanza

Sebbene la festa sia diventata commerciale (più che religiosa), la festa ricorda la risurrezione di Gesù. Nonostante non tutte le persone che celebrano la Pasqua siano religiose (o lo facciano perché devoti), la Settimana Santa svolge un ruolo più importante nell’economia e nelle tradizioni di molte aree del mondo con la Domenica di Pasqua, la Domenica delle Palme, il Mercoledì delle Ceneri. Conoscere la Pasqua non è solo affascinante ma è anche un modo per sentirsi in contatto con le altre culture come scrive in uno strepitoso lavoro scientifico O. Muenter. Se celebri anche la Pasqua, allora, hai in comune con altri esseri umani nel mondo. Dal mangiare i cioccolatini pasquali, al travestirsi da streghe in Finlandia, ecco alcune tradizioni pasquali importanti di alcune aree geografiche per permetterti di raccontare ai tuoi alunni qualcosa di interessante. E di farlo anche se le vacanze sono prossime.

Le tradizioni pasquali in Italia

Le tradizioni pasquali, oltre ai numerosi riti religiosi e alle disseminate processioni in tutte le città, sono rappresentate in diverse città italiane con alcuni riti propiziatori come quello di Urbania, nelle Marche, con l’usanza contadina “Punta e cul” o lo Scoppio del Carro a Firenze, la Sagra e il Palio dell’uovo a Tredozio, la memoria della “Madonna che scappa” a Sulmona, un corteo in perfetto stile medievale che si snoda lunga le vie della città associato dal suono delle campane. Ad Ischia, si tiene, invece, la Corsa dell’Angelo, che rappresenta l’incontro tra la Madonna e il Figlio Risorto, a Frascineto, in Calabria, Pasqua è l’occasione per ripresenta le classiche Vallje, dei canti popolari in Arbresh, mentre in Sicilia si svolgono la Real maestranza a Caltanissetta, con la processione del “Cristo nero”, le antiche celebrazioni a Prizzi con le maschere della Morte e la processione dei Misteri a Trapani, o Alcamo con la processione del Cristo seguito dall’addolorata. A Venezia è noto il crocifisso custodito a San Francesco della Vigna. Tale Cristo dolente e disperato permetteva di udire l’urlo di agonia che era stato descritto dal vangelo di Matteo. È un “crocifisso con meccanismo” che attraverso un meccanismo muove la lingua. Particolare, a Montelepre, in provincia di Palermo, la processione dell’Urna del Cristo Morto scortata dal cavalieri dell’Ordine Equestre del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio

Il Messico e la Semana Santa

In tutto il Messico, la maggior parte delle celebrazioni più elaborate della Semana Santa (Settimana Santa) includono drammatiche rievocazioni della cattura, del processo e della crocifissione di Gesù. È considerato un grande onore prendere parte alle produzioni. Nelle regioni più devote, come Taxco, le rievocazioni includono penitentes – individui “che mostrano la loro penitenza e provano la loro fede infliggendo dolore fisico ai loro corpi frustando se stessi o portando grandi oggetti religiosi sulla schiena”, secondo Journey Mexico, un compagnia di viaggi locale.

Partecipare a una processione religiosa nella Città del Vaticano

Il Venerdì Santo nella Città del Vaticano , il Papa rievoca la Via Crucis , che inizia dal Colosseo. I partecipanti alla processione tengono in mano le candele e si fanno il giro dell’anfiteatro fino al Palatino, fermandosi 14 volte lungo il percorso a rappresentare la Via Crucis. La messa viene celebrata la sera del Sabato Santo e la domenica di Pasqua migliaia di visitatori si radunano in Piazza San Pietro in attesa della benedizione del Papa dal balcone della chiesa, noto come “Urbi et Orbi” (“Alla città [di Roma] e a il mondo.”)

Il Venerdì Santo in Israele

I cristiani di Gerusalemme, Israele celebrano il Venerdì Santo percorrendo lo stesso percorso fatto da Gesù il giorno in cui fu inchiodato sulla croce, scrive A. Hobbs. Prendendo atto del suo dolore in quel fatidico giorno, alcuni di coloro che partecipano portano con sé una croce in ricordo. La domenica di Pasqua, molti pellegrini assistono a una funzione religiosa a Garden Tomb, l’area in cui si ritiene sia stato sepolto Gesù.

Mangiare una frittata gigante nell’Haux France

Non dimenticare una forchetta se ti trovi nella città di Haux, nel sud della Francia, il lunedì di Pasqua. Ogni anno, secondo Atlas Obscura, viene servita una gigantesca frittata nella piazza principale della città. E quando diciamo gigante, intendiamo gigante: la frittata utilizza più di 15.000 uova e nutre fino a 1.000 persone. La leggenda narra che quando Napoleone e il suo esercito stavano viaggiando attraverso il sud della Francia, si fermarono in una piccola città e mangiarono omelette. A Napoleone piacque così tanto che ordinò ai cittadini di raccogliere le uova e preparare una gigantesca frittata per il suo esercito il giorno successivo, scrive Piña.

Il mondo il lancio di pentole a Corfù in Grecia

La mattina del Sabato Santo, sull’isola greca di Corfù , si svolge il tradizionale ” lancio del vaso ” . Le persone lanciano pentole, padelle e altre stoviglie spesso piene d’acqua dalle finestre, rompendole per strada. C’è chi dice che l’usanza derivi dai veneziani, che a Capodanno erano soliti buttare via tutti i loro vecchi oggetti. Altri credono che il lancio dei vasi accolga la primavera, a simboleggiare i nuovi raccolti che verranno raccolti nei nuovi vasi come scrive in uno strepitoso lavoro scientifico O. Muenter.

Le uova incise a Pasqua in Slovenia

La tavola festiva in Slovevia è ricca di prelibatezze tradizionali, preparate con cura dalle massaie slovene. Una particolare attenzione viene posta nella preparazione delle uova pasquali, sode o soffiate, che sono uno dei simboli più riconoscibili della Pasqua e riflettono le diversità regionali slovene. Esse sono legate anche ad alcune usanze, come l’incisione delle uova colorate. In Carinzia le chiamano pisánke, mentre dalle parti della Stiria e dell’Oltremura ramenice o remenke. “A Idrija le uova vengono decorate anche con bellissimi merletti. Le uova pasquali di Vrhnika, con oltre 15.000 fori, sono dei veri e propri capolavori dell’arte del merletto. In Bela Krajina si incontrano pisanke, che per le loro peculiarità rappresentano uno dei simboli della terra del fiume Kolpa. Con bellissimi ornamenti creati con cera d’api fusa e screziata, in modo da ottenere motivi raffinati e colorati in nero e rosso, queste uova pasquali una volta venivano donate dalle ragazze ai loro fidanzati in segno del loro amore. Regalate anche voi in segno di amore le uova pasquali slovene oppure utilizzatele per decorare la tavola imbandita di Pasqua” si legge sul sito che promuove la Slovenia.

Partecipazione alla grande caccia al coniglio di Pasqua nell’Otago centrale, Nuova Zelanda

Durante l’annuale Great Easter Bunny Hunt in Nuova Zelanda, centinaia di cacciatori si riuniscono ad Alexandra, una città nel distretto di Central Otago, per cacciare i conigli, letteralmente. La tradizione ha una ragione specifica dietro, però. L’obiettivo è ridurre la popolazione di conigli, che è una specie introdotta e influisce negativamente sulla biodiversità dell’ambiente. I conigli sono considerati parassiti e allevamenti di peste nella regione, secondo The Guardian, secondo Visit Florence.

Aquiloni, tradizioni pasquali in tutto il mondo fanno volare un aquilone in bermuda

Celebrare la Pasqua è un affare del fine settimana sulla bellissima isola britannica delle Bermuda. I festeggiamenti iniziano con il Good Friday KiteFest, apprezzato sia dalla gente del posto che dai visitatori, secondo Go to Bermuda, il sito di viaggi dell’isola. Le persone che vogliono festeggiare vengono a Horseshoe Bay Beach – scrive C. Piña – per sfoggiare e far volare i loro aquiloni fatti in casa, spesso con disegni geometrici audaci, dai colori vivaci. Mentre i Bermudiani realizzano aquiloni di diverse forme e dimensioni, la maggior parte sono esagonali o ottagonali e utilizzano una parte trasversale della struttura. Ci sono un certo numero di categorie in cui competere, tra cui Miglior aquilone Bermuda tradizionale, Design più innovativo e altro ancora. La storia racconta che un insegnante di scuola domenicale locale, spiegando l’ascensione di Cristo, lanciò un aquilone che assomigliava a Gesùper aiutare gli studenti a capire, e la tradizione è nata. Durante tutto il fine settimana, la gente mangia anche merluzzo e tradizionali focacce incrociate calde . E la domenica di Pasqua, i Bermudiani partecipano ai servizi all’alba tenuti su diverse spiagge dell’isola.

Creazione di tappeti colorati per esterni: Antigua Guatemala

Secondo Condé Nast Traveler, Antigua, nel sud del Guatemala, copre le sue strade con tappeti colorati durante la Settimana Santa in preparazione per la sua processione del Venerdì Santo. I lunghi tappeti sono fatti di fiori, segatura colorata, frutta, verdura e sabbia. Sono spesso coperti da scene importanti per gli artisti che li realizzano, che vanno dalla religione alle tradizioni Maya alla natura e alla storia del Guatemala. Con alcuni lunghi fino a mezzo miglio, gli artisti, scrive Piña, usano gli stampini per assemblare rapidamente i tappeti. Hanno solo 24 ore per creare le loro opere d’arte il giorno prima della processione del Venerdì Santo.

Le celebrazioni in Messico

Le celebrazioni pasquali in Messico variano in base alla regione nell’arco di due settimane: la settimana che precede la Pasqua e la settimana successiva. Una tradizione messicana che si svolge il Sabato Santo è l’incendio di Giuda, in cui le figure giganti di cartapesta di Giuda Iscariota vengono riempite di fuochi d’artificio e fatte esplodere per gli spettatori nelle piazze locali.

Mangiare biliby pasquali al cioccolato in australia

Nel 1991, Rabbit-Free Australia ha lanciato una campagna per sostituire il coniglietto pasquale con il bilby pasquale, o bandicoot dalle orecchie di coniglio. Perché l’interruttore? In Australia, scrive A. Hobbs, i conigli sono ampiamente considerati parassiti per la distruzione dei raccolti e della terra. Le aziende ora producono cioccolatini per Pasqua , secondo HuffPost, con i proventi a beneficio degli animali in via di estinzione, scrive Piña.

A Prizzi, in Sicilia , “l’ Abballu di li diavuli” è una rappresentazione di diavoli

A Prizzi, in Sicilia , “l’Abballu di li diavuli” è una rappresentazione di diavoli della gente del posto che indossano terrificanti maschere di zinco e vestiti con abiti rossi”. Quelli vestiti in costume, secondo Visit Florence, assillano quante più “anime” possono (che in realtà significa far pagare loro le bevande) prima del pomeriggio quando la Vergine Maria e il Cristo risorto salvano la giornata mandando via i diavoli con gli angeli.

Raduno per spettacoli pirotecnici a Firenze

A Firenze, la gente del posto celebra una tradizione pasquale di 350 anni conosciuta come Scoppio del Carro, o “esplosione del carro”. Un carretto ornato di fuochi d’artificio viene condotto per le strade della città da persone in colorati costumi del XV secolo prima di fermarsi fuori dal Duomo. L’arcivescovo di Firenze accende quindi una miccia durante la messa pasquale che conduce all’esterno al carro e accende un vivace spettacolo pirotecnico. Il significato dietro l’usanza risale alla Prima Crociata, secondo Visit Florence, e ha lo scopo di garantire un buon raccolto.

Vestirsi in costumi finlandesi e le streghe pasquali

I bambini piccoli in Finlandia , in particolare le ragazze, si travestono tradizionalmente da streghe pasquali , indossando abiti colorati con lentiggini dipinte sulle guance. La Domenica delle Palme nella Finlandia orientale e il Sabato Santo nella Finlandia occidentale, le streghette vanno di porta in porta con mazzi di ramoscelli di salice decorati con piume colorate e carta crespa. Viene recitata una benedizione in rima per scacciare gli spiriti maligni e spesso ai bambini viene dato in cambio un uovo di cioccolato.

Il Giovedì Santo nella città medievale di Verges, in Spagna

Il Giovedì Santo nella città medievale di Verges, in Spagna , la tradizionale ” dansa de la mort,” o “danza della morte”. Per rievocare scene della Passione, tutti si vestono con costumi da scheletro e sfilano per le strade. La processione si conclude con spaventosi scheletri che trasportano scatole di cenere. La macabra danza inizia a mezzanotte e continua per tre ore nel primo mattino.

Śmigus-dyngus in Polonia

In Polonia , versarsi l’acqua l’uno sull’altro è una tradizione pasquale chiamata Śmigus-dyngus, alias Wet Monday. Il lunedì di Pasqua, le persone cercano di inzupparsi a vicenda con secchi d’acqua, pistole a spruzzo o qualsiasi cosa su cui riescono a mettere le mani. La leggenda dice che le ragazze che si bagnano durante il Wet Monday si sposeranno entro l’anno.

L ‘”aspersione”, una tradizione popolare di Pasqua in Ungheria

L'”aspersione”, una tradizione popolare di Pasqua in Ungheria , si celebra il lunedì di Pasqua, noto anche come “lunedì dell’anatra”. I ragazzi spruzzano scherzosamente profumo o acqua profumata sulle ragazze dopo aver ottenuto il loro permesso. I giovani uomini versavano secchi d’acqua sulla testa delle giovani donne, ma ora spruzzano profumo, acqua di colonia o semplicemente acqua e chiedono un bacio. Le persone credevano che l’acqua avesse un effetto pulente, curativo e inducente la fertilità.

Decorare le fruste del ramo di salice

In una tradizione particolarmente singolare, i ragazzi cechi legano i nastri alle fruste dei rami di salice il lunedì di Pasqua e “frustano” delicatamente le ragazze per augurare loro buona fortuna e salute. Sebbene alcune donne ceche non siano d’accordo con la tradizione, altre affermano che è un importante pezzo di folclore e cultura.

Lettura di romanzi gialli in Norvegia

Secondo Visit Norway, la Pasqua nel paese è un momento popolare per rilassarsi in una baita, sciare e leggere romanzi gialli (o guardare programmi gialli in televisione). Si dice che la tradizione sia iniziata nel 1923 quando un editore di libri ha promosso il suo nuovo romanzo poliziesco sulle prime pagine dei giornali. Gli annunci assomigliavano così tanto alle notizie che la gente non sapeva che si trattava di una trovata pubblicitaria, quindi ha ricevuto un’attenzione enorme. E così è nata la tradizione. Aiuta anche il fatto che in Norvegia ci sia molto tempo per rilassarsi e leggere, grazie alla lunghezza delle festività pasquali.

Decorare gli alberi di Pasqua con il tabacco in Papua Nuova Guinea

Fa così caldo in Papua Nuova Guinea che è difficile evitare che il cioccolato pasquale si sciolga . Al contrario, alberi o rami fuori dalle chiese sono decorati con pacchetti di tabacco e sigarette , che vengono dati ai fedeli dopo le funzioni religiose la domenica di Pasqua.

Assistere alle rievocazioni della crocifissione nelle Filippine

Le Filippine sono un paese prevalentemente cattolico, quindi ha senso che i suoi abitanti prendano la Pasqua molto sul serio. Ogni anno, il Venerdì Santo, scrive A. Hobbs, alcune persone a San Pedro Cutud, nelle Filippine settentrionali, vengono inchiodate alle croci per onorare la crocifissione di Gesù. Sebbene la Chiesa cattolica abbia disapprovato queste pratiche, è una tradizione annuale che attira migliaia di turisti.

“Alla scoperta delle tradizioni” in un’UdA per la Primaria

Particolarmente interessante l’UdA “Alla scoperta delle tradizioni” sviluppata dai professori Anna Greco, Anna Lattante, Atena Siculella, Alessandra Tommasi, Giuseppina Zacheo, Maria Antonia Conte, Pantaleo Villani, Rita Delle Donne, Vincenzina Greco dell’Istituto Comprensivo Statale Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 1 di Calimera (LE). Competenza focus: conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del Paese, delle civiltà. Attraverso questa UdA “L’alunno riconosce elementi significativi del passato e del suo ambiente di vita”.

Unità didattica “Pasqua” per l’Infanzia

“Pasqua” questo il titolo dell’UdA dei docenti della scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “Borsi” di Milano diretto con strepitosa capacità didattica e metodologica dal professore Giovanni Latrofa. Si legge nella premessa dell’UdA: Cari bambini Come state? Ci teniamo a dirvi che ci mancate tantissimo…e non vediamo l’ora di riabbracciarvi presto per continuare il nostro cammino insieme! Le maestre vi hanno preparato alcune attività sulla Pasqua per potervi divertire a colorare, ritagliare, giocare e imparare insieme a mamma e papà, scegliete le schede che più vi piacciono e addobbate la vostra casa con le “opere d’arte” che farete insieme a loro. Vi auguriamo di trascorrere le vacanze pasquali, ma soprattutto questo difficile periodo che ci costringe a restare a casa, con tanta serenità…tutto andrà bene! Auguri”.

