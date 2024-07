Alla ricerca della propria strada, riflessioni sul percorso di una giovane laureata: “A 28 anni mi sento persa, cosa devo fare?” Di

Su Reddit, ecco la storia di una ragazza di 28 anni, laureata in lingue e con un master in relazioni internazionali. Una vicenda simile con l’esperienza di molti giovani adulti oggi.

Dopo un’esperienza appagante ma temporanea come insegnante di italiano in Austria, il ritorno in Italia e la ricerca di un lavoro stabile si sono trasformati in un percorso tortuoso e frustrante.

Le esperienze negative nel mondo del lavoro, tra call center stressanti e ambienti lavorativi tossici, hanno portato a un comprensibile stato di sconforto e disillusione. La sensazione di fallimento e la perdita di interesse per le attività che un tempo la appassionavano sono segnali di un profondo disagio che non va sottovalutato.

Tuttavia, è importante ricordare che questa giovane donna non è sola. La sua storia mette in luce le difficoltà che molti giovani laureati affrontano nel trovare un lavoro che sia gratificante e che valorizzi le loro competenze. La precarietà, la competizione e la pressione sociale possono creare un mix esplosivo che mina l’autostima e la fiducia nel futuro.

Fortunatamente, la protagonista di questa storia non si arrende. La sua volontà di cambiare rotta e di esplorare nuove strade è ammirevole. L’idea di prendersi un anno sabbatico per riflettere e prepararsi per concorsi pubblici, il concorso docenti o un dottorato, sembra un’ottima strategia per ritrovare la propria direzione.

I commenti e i consigli ricevuti online offrono spunti interessanti. L’idea di cercare opportunità in Trentino o in Alto Adige, dove le sue competenze linguistiche e il suo background in relazioni internazionali potrebbero essere valorizzati, è sicuramente da tenere in considerazione. Anche l’invito a concentrarsi sulle proprie capacità e passioni per trovare un percorso professionale appagante è un consiglio prezioso.