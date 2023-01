Alessandrini consigliere del ministro Valditara: “Onorerò incarico con impegno e dedizione” Di

Valeria Alessandrini è stata assegnata al team del governo come consigliere del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in qualità di esperta altamente qualificata.

Si occuperà di gestire i rapporti con le autorità locali e promuovere e coordinare iniziative per il mondo dell’istruzione nei territori di Umbria, Abruzzo, Marche, Toscana e aree colpite dal terremoto. Alessandrini ha dichiarato di essere grata per la fiducia accordatale e di impegnarsi ad onorare il ruolo con dedizione.

Il segretario regionale della Lega Umbria ha commentato che questa nomina rappresenta un riconoscimento al lavoro svolto da Alessandrini nell’istruzione e le fornisce un punto di riferimento importante nei quadri dell’esecutivo nazionale.

Valeria Alessandrini, 47 anni di Terni, è un’insegnante con laurea magistrale in Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali, master e corsi di perfezionamento. È anche vicesegretario regionale della Lega Umbria e ha ricoperto ruoli come senatrice, membro della Commissione Istruzione al Senato e assessore alla scuola del Comune di Terni.

Il segretario regionale della Lega Umbria, Virginio Caparvi, ha commentato che la nomina di Valeria Alessandrini come segretaria di un Ministero così importante rappresenta non solo un riconoscimento per il suo lavoro nell’istruzione, ma dà all’Umbria un punto di riferimento fondamentale nei quadri dell’esecutivo nazionale, sia nel settore della scuola che in altri settori. Caparvi si dice “certo che Valeria Alessandrini svolgerà il suo incarico con la passione e l’impegno che l’hanno sempre contraddistinta nell’realizzare gli obiettivi prefissati per il bene della comunità”.