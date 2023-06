Alberto Angela: “Proseguirò la missione di mio padre Piero. Penso ai bambini che sono a scuola e che diventeranno futuri ricercatori” Di

Alberto Angela ha annunciato il lancio di un nuovo programma televisivo che seguirà le orme del popolare show scientifico Superquark, fondato da suo padre Piero Angela.

Durante un evento all’Università degli studi di Napoli Federico II, dove ha ricevuto una laurea honoris causa in Geologia e Geologia applicata, Alberto ha rivelato che il nuovo show avrà lo stesso obiettivo educativo, ma porterà una ventata di novità.

Il progetto, previsto per il lancio entro fine mese, mira a combinare la familiarità di Superquark con elementi della “next generation”, garantendo così ai telespettatori una sensazione di familiarità, ma allo stesso tempo un’esperienza innovativa e avvincente.

Angela ha sottolineato l’importanza di continuare a parlare di scienza sul canale principale della televisione pubblica, sottolineando che “i futuri ricercatori”, ovvero i bambini che ora sono a scuola, “hanno bisogno di avere una luce nel buio” e di sentirsi rassicurati sul fatto che le loro passioni non sono campate per aria.

La nuova trasmissione rappresenta l’evoluzione naturale del lavoro iniziato da Piero Angela, continuando a tracciare la rotta per la diffusione della conoscenza scientifica in Italia. Come Superquark, il nuovo programma si prefigge di essere una guida sicura per tutti coloro che desiderano esplorare il mondo della scienza, ma con un occhio proiettato verso il futuro.