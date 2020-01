Al via il nuovo ciclo di webinar gratuiti dedicati ai docenti di fisica organizzato da De Agostini Scuola

Primo appuntamento con “Le leggi dell’Universo spiegate ai ragazzi” a cura di Dario Menasce lunedì 13 gennaio

“Il primo passo per portare i giovani verso la scienza è la fascinazione, l’additare il mistero non come qualcosa di inconoscibile in linea di principio, ma qualcosa che sta semplicemente nascosto ai nostri occhi e che, come una caccia al tesoro, può potenzialmente essere scoperta e capita. Compito degli educatori, prima di fornire un insegnamento strutturato, denso di concetti e nozioni rigorose, è, secondo me, l’accensione del lume della curiosità, della passione per l’addentrarsi nel nuovo e nell’incognito.” Dario Menasce

De Agostini Scuola offre un ciclo di webinar gratuiti dedicato ai docenti di Fisica della Scuola secondaria di II grado, ricco di attività e strumenti e nuove metodologie da portare in classe per incuriosire, coinvolgere e appassionare gli studenti allo studio della fisica.

Il primo webinar “Le leggi dell’Universo spiegate ai ragazzi”, in programma lunedì 13 gennaio alle ore 15:00, è a cura di Dario Menasce, ricercatore CERN e INFN, che ha contribuito alla scoperta del Bosone di Higgs, mettendo a punto il primo sito web al mondo per il controllo remoto di un esperimento.

La comprensione del mondo, attraverso spiegazioni reali e sperimentali dei fenomeni fisici, ci permette di migliorare la vita quotidiana e affrontare le sfide del futuro.

Per scoprire di più e iscriverti, clicca qui: http://bit.ly/Leggi_Universo