Al Sud punteggi medi bassi e percentuali di studenti insufficienti fino al 70%. I dati delle Fondazioni Agnelli e Rocca regione per regione Di

C’è stato un tempo in cui un’opinione popolare diffusa considerava la scuola come il luogo dove imparare a leggere, scrivere e far di conto. Con il trascorrere delle generazioni, la scuola è diventata molto più di questo, ma il valore e l’importanza di questi insegnamenti sono ancora alti poiché è attraverso di essi che possiamo comunicare, farci comprendere dagli altri e svolgere operazioni logico-matematiche necessarie. In questi giorni, sono stati pubblicati i dati relativi alla distribuzione degli studenti italiani per quel che riguarda i livelli più bassi di competenza, i quali hanno evidenziato una marcata polarizzazione geografica. Le regioni settentrionali presentano quote più contenute di studenti collocati nei livelli 1 e 2, cioè quei livelli che indicano competenze insufficienti secondo, mentre le regioni meridionali registrano percentuali più elevate, in entrambe le discipline.

Gli studenti con livelli insufficienti in italiano e matematica

Procedendo con l’analisi regione per regione sulle percentuali di studenti che non raggiungono la sufficienza, nel caso dell’italiano sono ben 4 le regioni la cui percentuale è pari o superiore al 50% (Calabria, Sicilia, Sardegna e Campania), mentre quelle con i risultati migliori risultano essere Valle d’Aosta, PA Trento, Piemonte e Veneto:



In matematica, il quadro risulta ancora più marcato: al Sud le percentuali di studenti che non raggiungono livelli adeguati salgono, in alcuni casi, fino al 70%. Al contrario, nel Nord-Est e nel Nord-Ovest, il dato resta più contenuto, come mostra la seguente tabella. Nel complesso, questa distribuzione conferma la presenza di un divario territoriale strutturale, in cui sono le regioni del Mezzogiorno a rimanere indietro, specialmente in matematica.

I punteggi medi e la geografia del rendimento

Alla disuguaglianza nei livelli di competenza si affianca una divaricazione nei punteggi medi ottenuti dagli studenti nelle prove standardizzate. Anche in questo caso, i risultati confermano un vantaggio evidente delle regioni settentrionali, con punteggi superiori alla media nazionale sia in italiano che in matematica. Laddove il punteggio medio nazionale è pari a 196 per l’italiano e 197 per la matematica, in cima alla classifica per entrambe le discipline si trova la Provincia Autonoma di Trento, con 215 punti in italiano e 225 in matematica. Seguono il Veneto, la Lombardia e il Friuli-Venezia Giulia. Queste regioni non solo presentano basse percentuali di studenti nei livelli più bassi, ma raggiungono anche i risultati migliori in termini di prestazione media. Le regioni del Sud, invece, si collocano nella parte bassa della classifica. Calabria, Sicilia e Campania risultano le ultime sia per l’italiano che per la matematica, con punteggi intorno ai 186-190 per la prima disciplina e compresi tra 181 e 187 per la seconda. Questo scenario suggerisce una coerenza tra la l’alta distribuzione di studenti che non raggiungono livelli sufficienti e i bassi punteggi medi riferiti per le singole regioni.





La posizione del Centro Italia e le differenze intra-regionali

Se Sud e Nord si collocano agli antipodi, le regioni del Centro si piazzano generalmente in una posizione intermedia. Toscana, Umbria, Marche e Lazio non raggiungono le cifredel Nord ma ottengono risultati superiori a quelli delle regioni del Sud, pur con alcune oscillazioni. In italiano, ad esempio, la Toscana e l’Umbria si attestano su punteggi medi intorno a 198-199, vicini alla media nazionale, mentre il Lazio si colloca leggermente al di sotto. In matematica, i punteggi si mantengono intorno ai 200-202 punti, confermando una certa stabilità nel rendimento. Tuttavia, anche in queste regioni si registra una quota non trascurabile di studenti nei livelli più bassi, segnalando una disomogeneità interna che potrebbe riflettere differenze tra aree urbane e aree periferiche.

Considerazioni trasversali e criticità emergenti

Dall’analisi complessiva dei dati emergono alcune tendenze trasversali. In primo luogo, si conferma che matematica rappresenta la disciplina con maggiori criticità, con punteggi medi più bassi e percentuali più elevate di studenti nei livelli più bassi in quasi tutte le regioni. In secondo luogo, la relazione tra punteggio medio e distribuzione per livelli sembra coerente: le regioni con migliori performance medie sono anche quelle dove meno studenti si concentrano nei livelli più critici. Infine, appare evidente come le disuguaglianze territoriali costituiscano una costante del sistema scolastico italiano, che si riflette sia nella quantità sia nella qualità degli apprendimenti. Questo divario sembra rispondere a dinamiche di lunga durata, che non possono essere lette esclusivamente alla luce della performance scolastica, ma che rimandano a fattori economici, sociali e infrastrutturali profondamente radicati nel territorio.