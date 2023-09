AIRC nelle scuole, il progetto di educazione alla salute per docenti e studenti: l’offerta didattica Di

AIRC nelle scuole è il progetto gratuito di educazione alla salute e alla cittadinanza attiva che AIRC rivolge a docenti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla cultura della prevenzione e del benessere, alla scienza e al mondo della ricerca sul cancro. Il progetto nasce dall’intento di rendere il cancro sempre più curabile ed è stato inaugurato nel 2011.

Le proposte comprendono:

Kit didattici: per le scuole dell’infanzia AIRC propone Mangioco infanzia, schede con percorsi formativi e una lezione, strutturata in collaborazione con un pedagogista, per scoprire, giocando, i segreti di una sana alimentazione; per la primaria, il libretto Mangioco – Le abitudini per crescere sani, con giochi interattivi online e schede ludico educative sul tema Stare bene e Ricercatore & Ricerca; per le secondarie di I grado, Mangio bene per stare bene, una presentazione per parlare di corretti stili di vita a partire dall’alimentazione, con attività educational online e schede ludico didattiche sul tema Stare bene e Ricercatore & Ricerca; per le secondarie di II grado contenuti organizzati in 5 percorsi multidisciplinari, per trattare il tema del cancro a partire da diversi punti di vista – biologia, ricerca, cura, impegno civico e prevenzione.

Cancro io ti boccio: dalle scuole dell’infanzia fino alle secondarie di II grado un percorso di prevenzione ed educazione civica e l’opportunità di dare una lezione al cancro, distribuendo Le Arance della Salute, vasetti di miele e marmellata di arancia per sostenere la ricerca oncologica. Per chi partecipa con la propria scuola in palio personal computer con stampanti

Webinar interattivi: sia per le classi, sia di formazione per i docenti, permettono di incontrare online ricercatrici e ricercatori, nutrizionisti, divulgatori scientifici ed esperti del mondo della scuola.

Il progetto AIRC nelle scuole