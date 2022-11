(Aidem) SNV Terzo Ciclo 2022/25: come aggiornare RAV, Rendicontazione Sociale, Piano di Miglioramento (Formazione Accreditata)

Corso online accreditato MIUR (15 ore) con indicazioni pratiche e modelli pronti per l’uso per la redazione, la progettazione e l’aggiornamento dei documenti programmatici previsti dal Sistema Nazionale di Valutazione (DPR 80/13): RAV, Rendicontazione Sociale, Piano di Miglioramento.

Con la pubblicazione della Nota n. 23940 del 19 settembre 2022, il MIUR ha fornito le indicazioni e le tempistiche per l’aggiornamento dei documenti strategici previsti dal SNV (Sistema Nazionale di Valutazione, DPR 80/2013).

In questo momento, le scuole si devono occupare soprattutto (entro la data di avvio delle iscrizioni per l’A.S. 2023/24) di rendicontare i risultati ottenuti nel triennio precedente, per poi procedere alla definizione delle prossime priorità.

Definito il passaggio della rendicontazione sociale, si dovrà poi procedere all’individuazione delle piste di miglioramento attraverso il Piano di Miglioramento (PdM).

Dirigenti, referenti e funzioni strumentali hanno molti dubbi in merito: nelle scorse settimane sono state molteplici le richieste di chiarimento inviate alla nostra segreteria didattica.

Partendo quindi dall’analisi di questo importante gap formativo e informativo, Professional Academy (AIDEM SRL) ha realizzato un pratico corso online.

Online Seminar (corso online di formazione pratica) – Accreditato MIUR (15 ore)

COME PROGETTARE IL TERZO CICLO DEL SNV, GLI STRUMENTI E LE PIATTAFORME

Rapporto di Autovalutazione (RAV), Valutazione Esterna (VE), Piano di Miglioramento (PdM) e Rendicontazione Sociale (RS)

A cura di Dorotea Scoppa (Servizio Legale Regionale presso USR Lombardia, valutatore esterno INVALSI, consulente per i Piani di Miglioramento INDIRE)

BENEFICI e OBIETTIVI

Riceverà indicazioni pratiche per la predisposizione e l’aggiornamento dei documenti programmatici previsti dal Sistema Nazionale di Valutazione: Rendicontazione Sociale, Piano di Miglioramento, PTOF e RAV .

previsti dal Sistema Nazionale di Valutazione: . Apprenderà come rendere conto dei risultati raggiunti, per poi proseguire nella corretta individuazione delle priorità strategiche.

per poi proseguire nella corretta individuazione delle priorità strategiche. Imparerà a progettare percorsi e azioni di miglioramento in maniera coerente.

in maniera coerente. Sarà guidato nella complessiva definizione dei documenti strategici previsti dal SNV e riceverà indicazioni pratiche sulle scelte organizzative e di gestione.

e riceverà indicazioni pratiche sulle scelte organizzative e di gestione. Potrà effettuare una formazione specialistica con la massima flessibilità : a partire dalla data di rilascio potrà utilizzare liberamente e senza vincoli di date o accessi, tutto il materiale didattico.

: a partire dalla data di rilascio potrà utilizzare liberamente e senza vincoli di date o accessi, tutto il materiale didattico. Spiegazioni chiare, esempi commentati e risposte esaustive ai quesiti.

Attestato di partecipazione finale (15 ore).

CHI SIAMO

AIDEM SRL (Professional Academy) è un ente di formazione accreditato dal MIUR.

Da diversi anni organizza iniziative formative online e in aula dedicate a docenti, dirigenti e personale amministrativo.

È molto attiva nello sviluppo di percorsi formativi inerenti all’inclusione scolastica, alla didattica personalizzata, all’evoluzione normativa, all’innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento e alle strategie più efficaci per assicurare il successo scolastico di tutti gli studenti.

Ci adoperiamo per rispondere alle specifiche richieste dei nostri clienti, coniugando competenza, esperienza e innovazione e operando con strumenti che rispondono alle esigenze dei new media.

Uno dei nostri punti di forza è il coinvolgimento di docenti con una spiccata esperienza sul campo, sin dalle fasi ideative dei singoli progetti formativi.

Questo ci consente di offrire iniziative concrete con indicazioni pratiche e direttamente spendibili nella quotidianità lavorativa.

