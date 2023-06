(Aidem) Gamification, compiti di realtà e didattica: un approccio ludico e coinvolgente per imparare divertendosi (corso accreditato)

Corso online accreditato MIUR (20 ore) per supportare i docenti nell’utilizzo e nella costruzione di percorsi formativi strutturati mediante la gamification (metodologia che sfrutta i meccanismi tipici dei videogiochi per stimolare l’apprendimento e il coinvolgimento).

Definire e raggiungere un obiettivo, stimolare il coinvolgimento con premi e ricompense durante tutto il percorso: la gamification è una metodologia sempre più in voga sia nei contesti scolastici, sia nei contesti educativi, perché consente, attraverso meccanismi simili a quelli utilizzati nei giochi e nei videogiochi, di pianificare attività e compiti, stimolando alunni e studenti in maniera efficace.

La gamification a scuola rientra nel concetto di smart education e per questo si può collegare alla robotica educativa e al coding ed esattamente, come queste ultime discipline, può risultare una metodologia efficace e vincente, soprattutto con quegli alunni e studenti che accolgono con più fatica la lezione tradizionale.

La gamification, applicata al settore scolastico, consente di stimolare la cooperazione tra gli studenti, aumentare le possibilità di socializzazione, sviluppare maggiore empatia, creatività, problem solving, concentrazione e memoria.

Attraverso un’impostazione di crescente difficoltà nei compiti e nei percorsi da svolgere e con una chiara definizione dei livelli e dei meccanismi di attribuzione dei punteggi, imparare diventa divertente come giocare a un videogame.

Per supportare tutti coloro che vogliono utilizzare questa metodologia didattica (anche sfruttando il periodo estivo per progettare i nuovi percorsi da avviare nel nuovo anno scolastico) Professional Academy (AIDEM SRL) ha realizzato un Online Seminar dal taglio pratico, un'occasione di formazione online, flessibile e svincolata da obblighi di orari e date.

Online Seminar (corso online di formazione pratica) – Corso Accreditato MIUR (20 ore)

GAMIFICATION PER LA SCUOLA: IMPARARE GIOCANDO

Esperienze, idee e suggerimenti operativi

A cura del Dott. Francesco Passantino (Consulente nelle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione per diverse imprese pubbliche e private. Formatore ICT impegnato da anni nella formazione scolastica di bambini e adulti sulle tematiche della digitalizzazione e delle nuove tecnologie. Ha fondato il Google Developer Group di Palermo e il CoderDojo Palermo)

COS'E' L'ONLINE SEMINAR?

È un corso online di formazione pratica, costituito da 4 lezioni (videotutorial, dispense, slides di sintesi, esempi, questionari intermedi di autovalutazione) disponibili su un apposito portale web ad accesso riservato.

Disponibilità immediata di tutto il materiale didattico.

Il corso è presente sulla Piattaforma Sofia

(Codice Identificativo: 79033) e quindi è possibile pagarlo anche utilizzando la . Potrà accedere ai contenuti formativi in qualsiasi momento e da ogni luogo con un notevole risparmio di tempo e denaro, in quanto avrà a disposizione tutta la formazione di cui ha bisogno direttamente sul Suo PC, senza doversi assentare da scuola.

con un notevole risparmio di tempo e denaro, in quanto avrà a disposizione tutta la formazione di cui ha bisogno direttamente sul Suo PC, senza doversi assentare da scuola. Potrà verificare il Suo grado di apprendimento con i test di autovalutazione intermedi e i materiali di approfondimento.

Al termine del corso riceverà un attestato di partecipazione (20 ore).

BENEFICI e VANTAGGI:

Imparerà a costruire i giochi (con le parole, i numeri, le immagini, i video, gli audio) da utilizzare in classe con i propri alunni.

Saprà scegliere, tra i numerosi strumenti e applicazioni già disponibili, quelli che possono rispondere meglio alle esigenze degli studenti.

Apprenderà come stimolare, attraverso il gioco, l'apprendimento e la partecipazione attiva degli studenti.

Imparerà a sviluppare il proprio progetto di gamification, partendo dai consigli operativi del nostro esperto.

Capirà come sfruttare gli elementi tipici del gioco e stimolare lo sviluppo di nuove competenze, che saranno utili agli studenti anche nel mondo del lavoro.

Formazione pratica, videolezioni e questionari intermedi di autovalutazione.

Attestato di partecipazione finale (20 ore).

Si tratta di un corso online accreditato

Nel caso in cui non intendesse usufruire di tale bonus, potrà beneficiare di uno sconto speciale.

