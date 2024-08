(Aidem) Funzione Strumentale al PTOF per l’AS 2024/25: compiti, ruoli e responsabilità (Corso Online Accreditato MIM)

Corso pratico costituito da 3 lezioni online in modalità asincrona, finalizzato ad offrire un supporto concreto ai docenti nominati come Funzione Strumentale al PTOF nell’espletamento di tutte le loro funzioni.

(Formazione Accreditata MIM – 15 ore).

Essere Funzione Strumentale al PTOF è un ruolo di grande responsabilità, che richiede competenze specifiche e un impegno costante.

La gestione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, con le sue numerose sfaccettature, può diventare una sfida impegnativa.

L’inserimento dei dati su Piattaforme come “SIDI” e “Scuola in Chiaro”, il monitoraggio dei progetti, la redazione di documenti programmatici sono solo alcune delle attività che occupano il tuo tempo e ti sottraggono preziose energie.

Inoltre, la costante evoluzione della normativa e delle indicazioni ministeriali rende ancora più complesso rimanere aggiornati e agire in modo corretto.

All’inizio di ogni nuovo anno scolastico affrontare queste complessità può risultare faticoso.

Per queste ragioni abbiamo realizzato un pratico corso online, che ti fornirà tutti gli strumenti necessari per semplificare le tue nuove mansioni di Funzione Strumentale.

Infatti, il nostro corso online, accreditato MIM, è stato progettato appositamente per rispondere alle esigenze specifiche delle Funzioni Strumentali.

Grazie a un percorso formativo completo e aggiornato, ti guideremo passo passo nello svolgimento di tutte le tue nuove funzioni.

Online Seminar (corso online di formazione pratica) – Accreditato MIM (15 ore)

ESSERE FUNZIONE STRUMENTALE AL PTOF: INDICAZIONI NORMATIVE, STRUMENTI DI MONITORAGGIO, PIANIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE

A cura di Dorotea Scoppa (Servizio Legale Regionale presso USR Lombardia, valutatore esterno INVALSI, consulente per i Piani di Miglioramento INDIRE).

Cos’è l’Online Seminar? Come funziona?

L’Online Seminar è un corso online di formazione pratica , costituito da 3 lezioni disponibili sul nostro portale web dedicato alla formazione.

, costituito da disponibili sul nostro portale web dedicato alla formazione. Materiale didattico disponibile da giovedì 19 settembre 2024.

Il corso è presente sulla Piattaforma Sofia (Codice Identificativo: 94734)

Dopo aver attivato il proprio account personale sulla nostra piattaforma eLearning, potrai accedere ai contenuti formativi (videolezioni, slides di sintesi, questionari intermedi di autovalutazione) in qualsiasi momento e da ogni luogo. Il materiale didattico potrà essere consultato e studiato nei tempi e nei modi che ciascun partecipante riterrà più opportuni.

) in qualsiasi momento e da ogni luogo con un notevole risparmio di tempo e denaro, in quanto riceverai tutta la formazione di cui hai bisogno direttamente sul tuo PC. Il materiale didattico potrà essere consultato e studiato nei tempi e nei modi che ciascun partecipante riterrà più opportuni. Le lezioni resteranno in tuo possesso e potrai consultarle per sempre.

Potrai verificare il tuo grado di apprendimento con i questionari intermedi di autovalutazione e i materiali di approfondimento .

Potrai verificare il tuo grado di apprendimento con i questionari intermedi di autovalutazione e i materiali di approfondimento.

Al termine del corso riceverai l'attestato di partecipazione (15 ore formative).

Per maggiori dettagli su questo corso e sul programma clicca qui.

Partecipando al nostro Online Seminar otterrai i seguenti benefici:

Riceverai supporto pratico per svolgere al meglio la Funzione Strumentale al PTOF.

per svolgere al meglio la Funzione Strumentale al PTOF. Ti forniremo gli strumenti di pianificazione, monitoraggio e rendicontazione in tutte le fasi e per tutte le azioni operative che, come FS, dovrai svolgere.

in tutte le fasi e per tutte le azioni operative che, come FS, dovrai svolgere. Sarai in grado di tutelarti dalle eventuali responsabilità per errori di compilazione ed utilizzo delle Piattaforme come SIDI e Scuola in Chiaro, attraverso istruzioni passo per passo e indicazioni pratiche.

ed utilizzo delle attraverso istruzioni passo per passo e indicazioni pratiche. Riceverai un pratico TOOLKIT, che ti renderà questo compito più facile da gestire. Potrai effettuare una formazione specialistica con la massima flessibilità : potrai decidere liberamente quando e dove consultare il materiale didattico;

che ti renderà questo compito più facile da gestire. Potrai effettuare una : potrai decidere liberamente quando e dove consultare il materiale didattico; Potrai dissipare ogni dubbio o incertezza , rivolgendo quesiti e richiedendo pareri alla nostra esperta.

, rivolgendo quesiti e richiedendo pareri alla nostra esperta. Nessun dubbio o incertezza : potrai rivolgere quesiti e richiedere consigli alla docente durante tutta la durata del corso.

: potrai rivolgere quesiti e richiedere consigli alla docente durante tutta la durata del corso. Attestato di partecipazione finale (15 ore).

Si tratta di un corso online accreditato e acquistabile anche con la Carta del Docente.

Nel caso in cui non intendessi usufruire di tale bonus, potrai beneficiare di uno sconto speciale.

CHI SIAMO

AIDEM SRL (Professional Academy) è un ente di formazione accreditato dal MIM.

Da diversi anni organizza iniziative formative online e in aula dedicate a docenti, dirigenti e personale amministrativo.

È molto attiva nello sviluppo di percorsi formativi inerenti all’inclusione scolastica, alla didattica personalizzata, all’evoluzione normativa, all’innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento e alle strategie più efficaci per assicurare il successo scolastico di tutti gli studenti.

Ci adoperiamo per rispondere alle specifiche richieste dei nostri clienti, coniugando competenza, esperienza e innovazione e operando con strumenti che rispondono alle esigenze dei new media.

Uno dei nostri punti di forza è il coinvolgimento di docenti con una spiccata esperienza sul campo, sin dalle fasi ideative dei singoli progetti formativi.

Questo ci consente di offrire iniziative concrete con indicazioni pratiche e direttamente spendibili nella quotidianità lavorativa.

