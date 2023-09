Agricoltura 4.0 sbarca a scuola, l’esempio del Convitto Nazionale “G. Piazzi”. Intervista al neo dirigente Gianluca Rapisarda: “Cosa abbiamo fatto col contributo di Regione Lombardia e Confindustria” Di

Gianluca Rapisarda , oggi inizia il nuovo anno scolastico, come si sente nel suo primo giorno di scuola da neodirigente scolastico non vedente al Convitto Nazionale “G. Piazzi “ di Sondrio?

Non le nascondo l’emozione, ma la disponibilità, l’ accoglienza e il calore della “ fredda” Valtellina, del DSGA Paola Memeo e di tutto il personale docente educativo ed ATA mi hanno fatto sentire subito a casa, nonostante i più di mille chilometri di distanza dalla mia bella Catania. Anche l’approccio da parte di tutti i dipendenti e gli utenti del Convitto Piazzi nei confronti della mia disabilità è stato fantastico, “ normalissimo” e senza alcun pregiudizio di sorta. Da tiflologo, infatti, ho sempre ritenuto che la “ vera” normalità del genere umano sia proprio la diversità, da vivere non con paura ma come occasione di crescita per ognuno di noi.

Cosa bolle in pentola al Convitto Nazionale “ G. Piazzi “ di Sondrio?

Innanzitutto, il prossimo venti settembre celebreremo il ventesimo anniversario del nostro Istituto Agrario (Itas), una delle due scuole annesse al Convitto Piazzi. Non appena i miei collaboratori Candido Bertolini, Nicoletta Pansoni e Monica Simonini mi hanno informato di tale evento ho pensato che questa ricorrenza dovesse essere festeggiata e ho istituito una commissione per organizzare una giornata commemorativa, coinvolgendo anche gli studenti, i referenti prof Luigi Tognini e Orazio Saladini ed tutto il personale docente ed ata della seconda scuola annessa al nostro Convitto: l’ Istituto Professionale Besta Fossati.

Come si concilia l’ aggregazione di due scuole così diverse come l’ Itas agrario e l’ Istituto professionale Besta Fossati, entrambe annesse al Convitto Nazionale G.Piazzi?

Le dico che, grazie al forte” idem” sentire e spirito di squadra che il personale docente ed ata delle due scuole annesse al Convitto hanno saputo creare e consolidare nel corso degli ultimi anni, sono stati realizzati importanti progetti di ecosostenibilità energetica ed ambientale. Ad esempio, la terza Mat dell’ Istituto del Besta Fossati, in occasione della giornata del 20 settembre, coordinati dai prof. Luigi Morelli e Luca Cavallo e dal direttore del nostro UT prof. Daniele Fornè, presenteranno il progetto “ Progettiamo in sintonia con l’ ambiente” consistente nella realizzazione di una serra bioclimatica connessa alla casa domotica del nostro Istituto.

In questo momento quali progetti innovativi sono in fase di svolgimento al Convitto Nazionale Piazzi di Sondrio?

Recentemente Regione Lombardia , grazie all’interessamento dell’ Assessore all’ Istruzione Simona Tironi e al determinante contributo di Stefania Palma di Confindustria, ha consentito l’attivazione al Convitto Piazzi di un Its per l’ innovazione agroalimentare, unico del suo genere, che formerà le nostre studentesse e i nostri studenti al controllo della qualità agroalimentare e alla produzione enogastronomica sostenibile. Il 9 ottobre p.v. , presso i locali del Convitto Piazzi sarà organizzato dalla nostra funzione strumentale all’ orientamento prof. Matteo Travaini un Open day per lanciare le iscrizioni al secondo anno del nostro Its agroalimentare. Ringraziamo le aziende del settore agricolo della Valtellina( vitivinicole, zootecniche, lattiero casearie, piccoli frutti, ecc.) per il fondamentale apporto che sarà da loro fornito per la realizzazione di questa importante manifestazione.

Cosa avverrà concretamente il 20 di settembre alle ore 10, al Convitto Nazionale Piazzi in Salita Schenardi 6 a Sondrio durante l’ inaugurazione del ventesimo anniversario dell’ Itas?

Alla presenza delle Autorità civili e religiose della Provincia e del Comune di Sondrio, delle aziende agricole del territorio, della Fondazione Fojanini, del Parco delle Orobie, del Parco Nazionale dello Stelvio, e di Coldiretti, vi aspettiamo tutti il 20 settembre alle ore 10.00 al Convitto Piazzi di Sondrio per inaugurare con noi le nostre ultime due “chicche”: una serra aeroponica da esterno e due da interno e un laboratorio 4.0 grazie ai fondi PNRR(per ulteriori informazioni cliccare sul link PNRR sul sito del Convitto Piazzi) . Questo è il Convitto Piazzi che vogliamo: una scuola che guarda al passato e progetta il futuro di una Valtellina sempre più ecosostenibile, biotecnologica e produttiva.

